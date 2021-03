Pugen fins a 68 els casos actius de COVID-19 i fins a 243 els aïllats a domicili a la Seu d’Urgell

El nombre de casos actius de COVID-19 a la Seu d’Urgell s’ha disparat els darrers set dies. Segons l’actualizació setmanal de dades que ha publicat aquest dilluns l’Ajuntament, a data d’avui n’hi 68, més del doble que ara fa una setmana, quan eren 31. Del total actual, quasi tots (67) estan aïllats als seus respectius domicilis, mentre que n’hi ha un que és al Sant Hospital, després que els darrers dies el centre mèdic s’havia mantingut sense cap llit ocupat per coronavirus.

També s’ha multiplicat la xifra de contactes directes confinats: ara són 243 (+151 respecte de dilluns passat). D’aquests, 25 han estat aïllats tot just les darreres vint-i-quatre hores. Aquestes dades coincideixen amb l’augment de la incidència entre infants, adolescents i joves, tal com ho demostra que la gran majoria de contactes confinats (217) són alumnes de centres educatius locals, corresponents a 10 grups escolars i a 5 grups d’activitats extraescolars. A ells cal afegir-hi 9 docents que estan en la mateixa situació.

Per intentar contenir aquest fort augment en la franja d’edat més jove, i tot seguint les recomanacions del Departament de Salut, divendres passat l’Ajuntament de la Seu va ordenar la suspensió temporal d’activitats extraescolars, culturals, esportives i lúdiques, juntament amb el tancament provisional d’equipaments públics com la Biblioteca, les sales de cultura i els equipaments esportius coberts. A més a més, s’ha reforçat el control del compliment dels confinaments, de les activitats en espais a l’aire lliure i del seguiment de les mesures elementals de prevenció a la via pública, especialment de l’ús de la mascareta i de la distància entre persones. Les mesures estan en vigor fins aquest divendres, quan es decidirà si s’aixequen o bé es mantenen en funció de l’evolució de les xifres de contagis.

En paral·lel a aquesta situació, aquest darrer cap de setmana han tornat a repuntar els indicadors d’evolució, malgrat que alguns estan millor que la setmana passada gràcies al descens dels dies anteriors. La velocitat de reproducció del virus és a 1,30 (ara fa una setmana estava a més del doble, a 2,86); i el risc de rebrot, a 643 (-130 respecte de dilluns passat). A nivell de l’Alt Urgell, aquests dos índexs estan respectivament a 1,57 i a 616, en nivells semblants als de la Seu. El que més ha augmentat és el percentatge de positius als nous tests, que ja està al 9,18% després de diverses setmanes per sota dels cinc punts.

Tremp també tanca provisionalment equipaments públics

Aquest repunt dels indicadors a l’Alt Urgell es reflecteix també en els de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, on ara hi ha una Rho7 d’1,24, un risc de rebrot de 472 i una positivitat del 8,11%. Hi contribueix igualment la situació, novament complicada, de l’Aran i del Pallars Jussà: en tots dos casos, ara tenen els riscs de rebrot més elevats de Catalunya (1.136 i 1.042 respectivament). Al Jussà, a més a més, ja han superat el 10% de positivitat i els 3 punts a la Rho7.

Davant d’aquesta situació, aquest dilluns mateix a la tarda l’Ajuntament de Tremp ha anunciat el tancament preventiu dels equipaments municipals culturals i esportius, mitjançant un ban de l’alcaldessa, Maria Pilar Cases, en la línia de les mesures preses divendres passat a la Seu. En el document es fa una crida explícita a la responsabilitat de la població, “escolars inclosos”, perquè facin un “estricte compliment de les quarantenes tal com indica Salut”.