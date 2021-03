El comú d’Encamp i l’ambaixada francesa, units per potenciar la cultura gal·la

La sala de festes del complex d’Encamp ha acollit aquest dissabte a la nit l’obra de teatre francesa ‘Les singes aussi s’ennuient le dimanche’, una iniciativa del comú d’Encamp i l’ambaixada de França a Andorra per potenciar la cultura gal·la a la parròquia. El cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, s’ha mostrat satisfet de poder portar aquest tipus d’activitats culturals a Encamp i ha expressat el seu suport a la cultura, “que està passant per uns moments molt difícils“. Rascagnères també ha mostrat la seva voluntat de que “aquesta col·laboració que comença avui, duri molts anys“.

El protocols sanitaris han obligat l’organització a reduir l’aforament al 40% i les entrades es van exhaurir ràpidament, fet que posa sobre la taula la possibilitat de fer amb èxit esdeveniments en altres idiomes. En aquest sentit, l’ambaixador francès, Jean-Claude Tribolet, també ha confirmat que durant la primavera se seguirà apostant per portar la cultura francesa al Principat, i ha recordat que a França, tots els teatres, sales culturals i museus, continuen tancats per la pandèmia. A més, Tribolet ha avançat que de cara a la tardor s’intentarà tornar a portar l’obra de teatre ‘Intra Muros’, d’Alexis Michalik, que s’havia d’haver representat aquest passat any i que no va ser possible per la Covid-19.

‘Les singes aussi s’ennuient le dimanche’ és una comèdia romàntica i científica del director Mickael Pernet en què es tracta la història de la humanitat. En l’obra s’explica una llegenda d’indonèsia que diu que els simis fa temps parlaven i van decidir callar per sempre. L’obra és el darrer esdeveniment cultural del primer trimestre de ‘Saison Culturelle 2020-2021’.