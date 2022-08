PS+Independents d’Andorra la Vella proposa crear a Prada Casadet un espai “amable” per a la ciutadania

Els consellers del PS+Independents al Comú d’Andorra la Vella s’han abstingut en la votació del contracte d’arrendament del terreny de Prada Casadet, que s’ha efectuat en la sessió del Consell de Comú d’aquest dimarts. Consideren que s’hi ha destinat molts diners, i encara en caldran més, i no comparteixen que s’hagi de convertir en un aparcament. Per contra, proposen crear-hi un espai “amable” i de “benefici directe” per a la població, com podria ser un parc o una plaça pública.

El número dos de PS+Independents al Comú d’Andorra la Vella, Sergi González, ha recordat que el terreny es va llogar gairebé un any enrere i que en el seu moment ja es va advertir que no era el lloc idoni per a la construcció d’un edifici multifuncional, com volia la majoria. Segons els càlculs de González, s’hi ha destinat uns 300.000 euros, als quals s’han de sumar el lloguer i les obres per a adequar-ho -entre les quals l’enderroc de la plaça de braus, que costarà uns 150.000 euros-, que suposaran un milió d’euros més per un contracte de dos anys.

Per això, veient que s’ha de convertir l’espai en obertura i porta d’entrada a la ciutat i tenint en compte que a les proximitats hi ha altres sis aparcaments comunals i la voluntat, tant de la majoria com de la minoria, de pacificar el trànsit a la zona amb aparcaments dissuasius més allunyats, els consellers de PS+Independents s’han abstingut proposant, alhora, convertir el terreny en un espai públic, del qual, la ciutadania se’n pugui beneficiar.

Una proposta que caldria treballar més i “amb coherència”, però que a parer dels socialdemòcrates s’hauria de tirar endavant aprofitant l’enderroc de la plaça de braus i no esperar més en el temps.

Compromís de treball conjunt

En altres punts de l’ordre del dia, els socialdemòcrates Dolors Carmona i Sergi González han fet diferents propostes que la majoria ha acabat acceptant. Un treball que la majoria liderada per Conxita Marsol ha reconegut que no pertoca fer en sessió de Consell de Comú.

Així, i després de tres anys de mandat i de reclamar, des de PS+Independents d’Andorra la Vella que es convoquessin les comissions sectorials pertinents, Marsol s’ha compromès a trobar mecanismes que facilitin el treball conjunt de majoria i minoria, perquè tal com ha manifestat Carmona “és important treballar conjuntament perquè sumem”.

Així, els consellers socialdemòcrates han celebrat el compromís públic de la cònsol i han assenyalat que la ciutadania “mereix una altra manera de rebre la informació que a través de les preguntes de la minoria”. En aquest sentit, ha afirmat que proposaran l’ús de nous canals de comunicació tant per a treballar conjuntament com per a les relacions entre corporació i ciutadania.