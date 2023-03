Marian Sanchiz acompanyada per companys socialdemòcrates com Jaume Bartumeu (PS SDP +)

La coalició PS SDP+ regularà la qüestió dels lloguers, també per als comerços. “El sector comercial té el problema que té tot el país, que és els lloguers”, ha manifestat la número 2 de la candidatura parroquial d’Andorra la Vella, Marian Sanchiz. Així, les mateixes mesures que s’han previst per pal·liar el problema de l’habitatge contribuiran també a la millora del sector comercial

Aquest dissabte, diversos membres de la candidatura de PS SDP+ s’han passejat per l’avinguda Meritxell, des de l’avinguda Príncep Benlloch fins a la plaça de la Rotonda, per a compartir amb diversos ciutadans i comerciants l’actualitat del país i recollir-ne neguits. En aquest sentit, Sanchiz ha explicat que “hem parlat amb comerciants i amb molta gent pel carrer, i tots ens han animat moltíssim i estan convençuts que Andorra mereix el canvi que nosaltres presentem”.

Així mateix, també s’ha copsat que la principal problemàtica del comerç, igual que la resta de la ciutadania, és la dels lloguers. “Hi ha comerciants que han hagut de tancar les seves botigues i marxar a una altra banda perquè els lloguers els han pujat moltíssim”, ha explicat la candidata progressista, recordant que a ells se’ls ha apujat el 7% i, per tant, molts “es troben amb la problemàtica que han de plegar trastos i han de marxar a buscar uns altres espais per a poder treballar”. “Tot això s’ha de regular d’una vegada”, ha valorat Sanchiz, que entén que el lloguer a l’avinguda Meritxell no pot tenir el mateix preu que en un carrer allunyat de l’eix comercial.

Així, creu necessari que hi hagi un registre de la propietat i un altre de contractes de lloguer “també per a aquestes persones que treballen i cada dia estan batallant per a guanyar els diners per a poder pagar, no només el lloguer, sinó també els productes i el personal, a qui s’ha pujat el salari però que no ha servit de res”.

A les dificultats que viu el comerç cal afegir-hi les obres, la pols, la circulació i els sorolls, ha explicat Sanchiz, que ha assenyalat que una obra “pot ser magnífica i estupenda sempre que les altres necessitats estiguin cobertes”, considerant que la font de colors que es construeix a la Rotonda no seria una prioritat.