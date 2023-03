Liberals vol mantenir la producció del tabac alhora que s’estudien alternatives com el cànnabis terapèutic o la patata

En candidat nacional de Liberals, Josep Maria Cabanes, amb Marc Galabert de la candidatura d’Ordino (Liberals)

Liberals assegura que mantindrà la producció de tabac al país com a base de l’estabilitat econòmica de les explotacions agràries. El candidat a cap de Govern, Josep Maria Cabanes, ha destacat aquest dissabte al matí a la parròquia d’Ordino, que el partit té una especial sensibilitat per l’agricultura i la ramaderia.

“Hem de continuar protegint el cultiu del tabac que ens ha mantingut una Andorra verda durant dècades, sense perdre de vista que hem d’anar trobant cultius alternatius” com poden ser la patata, el farratge o el cànnabis terapèutic i cosmètic, ha manifestat Cabanes, assegurant que els nous cultius s’han de trobar amb consens amb els pagesos i ramaders. “Ha de ser un treball transversal”, ha indicat Cabanes, qui ha recordat que encara queden 30 anys del cultiu del tabac.

D’altra banda, el candidat a cap de Govern de Liberals també ha volgut posar en valor la ramaderia, la qual avui en dia és deficitària i “s’ha de subvencionar, protegir i fer créixer”. De fet, Liberals defensa la marca Andorra enfront l’especulació de tercers, protegint els productors locals. “Hem de potenciar molt més la carn de qualitat d’Andorra”, ha remarcat Cabanes, qui també ha volgut fer èmfasi en el relleu generacional. “Si no tenim un relleu del jovent, en uns anys desapareixerà”, i, per tant, “farem una política adaptada perquè el relleu generacional pugui continuar”, ha exposat.

En aquest sentit, ha comentat que hi ha d’haver bestiar a l’estiu a les muntanyes per a poder-les mantenir cultivades i verdes. Finalment, Cabanes també ha parlat sobre l’apicultura. Des de Liberals es vol vetllar per la promoció, l’ordenació i la defensa de l’apicultura, ja que és una activitat econòmica que genera valuosos productes i, a més, és un element clau per a mantenir gran part de la producció vegetal i de la biodiversitat dels ecosistemes.