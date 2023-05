PS: David Pérez, nou coordinador del comitè d’Escaldes

David Pérez, nou coordinador del comitè local del PS a Escaldes (PS)

David Pérez, candidat de PS SDP + per Escaldes-Engordany a les passades eleccions generals, és el nou coordinador del comitè local d’aquesta parròquia. Pérez, que compta amb el suport unànime dels membres que configuren aquest òrgan, agafa el relleu de Dolça Fajardo.

Amb aquest nou nomenament s’inicia el treball per a assolir un dels objectius principals de la nova executiva del Partit Socialdemòcrata com és la reactivació dels comitès locals a totes les parròquies. “Que el David sigui coordinador del comitè local és un encert i un orgull pel PS. La seva voluntat de fer d’Escaldes-Engordany una parròquia millor i les seves ganes de treballar amb tot l’equip escaldenc és una molt bona notícia per al nostre partit. Estem molt contents de començar aquesta reactivació de la feina dels comitès locals amb la seva presència” afirma el president, Pere Baró.

L’excandidat, de 49 anys, se suma així a la resta de coordinadors parroquials del Partit Socialdemòcrata com són Marta Pujol -Encamp-, Tomàs Riart -Ordino-, Sergi González -Andorra la Vella- i Àlex Alís -Sant Julià de Lòria-.