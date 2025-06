Protecció Civil de la Generalitat segueix l’evolució de les filtracions a l’embassament de Rialb

El pantà de Rialb amb la seva presa a la dreta (Govern.cat)

Aquest divendres, 6 de juny, s’ha fet una nova reunió del Comitè Tècnic del pla INUNCAT per a fer seguiment de les mesures que es duen a terme a l’embassament de Rialb (la Noguera). La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha informat avui que els treballs tècnics continuen amb normalitat i que actualment se centren en una zona on es valora que hi ha la filtració.

Amb aquesta situació d’escenari 1 de la presa, i mentre durin les tasques de segellat de la filtració, Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya manté l’Alerta preventiva del Pla INUNCAT. Aquesta situació no comporta perill per a la població i tampoc afecta el règim d’explotació de la presa de Rialb, que és de normalitat.

Aquesta actualització de la informació ja s’ha fet arribar als municipis propers a l’embassament (els municipis situats entre els embassaments de Rialb i Riba-roja) i s’actualitzarà a mesura que es vagi disposant de nova informació.