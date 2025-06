Més de 700 infants gaudeixen de l’Spartan Kids obrint un cap de setmana d’espectacle esportiu al centre d’Encamp

Alguns alumnes participant a l’Spartan Kids (Comú d’Encamp)

Més de 700 infants han iniciat aquest matí de divendres la primera jornada de l’Spartan Race 2025, que s’està desenvolupant des d’avui fins diumenge al centre d’Encamp. L’Spartan Kids ha donat el tret de sortida a les 9:30 hores des de l’aparcament descobert del costat del parc de l’Ossa amb recorreguts d’entre 1 i 3 quilòmetres en funció de l’edat dels participants.

El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Ninot Marot, ha mostrat la satisfacció del Comú amb la participació infantil en esdeveniments com aquesta cita internacional, que promou l’activitat física entre els més joves. “Aquesta és la segona edició que hi participen totes les escoles d’Encamp i del Pas de la Casa, amb més de 700 infants gaudint de l’esport, la superació de batre els obstacles i d’arribar a la meta.”

En aquest sentit, Marot ha fet també un agraïment a tots els centres escolars de la parròquia per la seva implicació i la seva participació a l’Spartan Kids any rere any.

El conseller del Comú d’Encamp també ha agraït la comprensió dels veïns i ha recordat que el Comú “ha ampliat molt més la capacitat amb pàrquings provisionals” com l’habilitat davant del tanatori, amb 400 places. Així mateix, ha destacat que la corporació treballa per a recuperar la normalitat als carrers “tan bon punt sigui possible” i que l’Spartan Race és un esdeveniment que acull més de 10. 000 persones i que suposa un impacte econòmic de més de 2 milions d’euros que reverteixen a la parròquia i al país.

Pel que fa a la circulació, l’avinguda Joan Martí (des de la rotonda Prat de Genil fins a la cruïlla de l’avinguda Rouillac) queda tallada des de les 9:15 d’avui fins a les 20 hores del diumenge 8 de juny i només hi poden accedir els veïns del carrer René Baulard, plaça del Consell, carrer dels Arínsols i carrer de la Girauda. La carretera de Vila-Beixalís estarà tancada dissabte entre les 7 i les 13 hores. Només s’obrirà pas als Serveis d’Urgència, als cortalans i als ciclistes, la resta de vehicles no podran accedir a la Massana durant l’horari especificat.

Les línies L2, L3, L4 i l’Uclic han anul·lat les parades que van des de la rotonda de Prat de Genil fins a la que connecta la CG-2 amb l’avinguda François Miterrand i s’ha habilitat una parada provisional a la rotonda de l’antic telecabina i una altra davant de la benzinera del vial de l’Obac. Així mateix, els aparcaments comunals de Les Feixes del Funicamp i del Prat de l’Areny estan tancats.





Altres proves durant el cap de setmana

L’Spartan Race seguirà dissabte i diumenge amb les proves per a adults. Pel que fa a dissabte 7 de juny, Encamp acollirà les modalitats Ultra -la més llarga, amb 50 quilòmetres i 60 obstacles-; Beast -21 quilòmetres i 30 obstacles; i part de l’Sprint -5 quilòmetres amb 20 obstacles-.

Finalment, diumenge, dia 8, serà el torn per a la resta de la competició Sprint i per a la Super, on les persones participants hauran de superar 25 obstacles durant un recorregut de 10 quilòmetres.