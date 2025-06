Agències de turisme de congressos de Palma i Toulouse s’interessen per Andorra

Andorra promocionant-se a Palma (Andorra Turisme)

L’Andorra Convention Bureau (ACB) continua promocionant el Principat com una destinació idònia per a acollir turisme de congressos (també conegut com a MICE per les seves sigles en anglès). Així, dimecres va tenir lloc, a Palma de Mallorca, una trobada amb agències molt implantades a les Illes Balears, com Viajes El Corte Inglés, Barceló Tours i Halcón Viajes. Fins a 10 membres de l’Andorra Convention Bureau van exposar-hi els seus productes específics per aquest tipus de viatger. A banda, la presentació va posar en valor les connexions aèries actuals entre l’illa i el Principat, amb vols directes entre Palma i Andorra–La Seu dos dies a la setmana.

Per la seva banda, Toulouse va acollir, aquest dijous, una nova edició del taller So Impact, on 80 agències del sud de França van mostrar el seu interès per la destinació andorrana. L’esdeveniment va reunir, a banda d’actors del segment MICE, professionals especialitzats en prèmium i vocacional.

Ambdues accions s’emmarquen dins l’estratègia de promoció internacional i desestacionalització impulsada per Andorra Turisme, que té en el turisme de congressos un clar exponent. Amb una oferta diversa que combina entorn natural, serveis especialitzats i proximitat, Andorra es consolida com una opció atractiva per a organitzadors i agències de l’àmbit MICE arreu d’Europa.





Andorra Convention Bureau

Creat sota el paraigua d’Andorra Turisme l’any 2010, l’Andorra Convention Bureau és un ens encarregat de la promoció del Principat com a destinació per a la realització d’esdeveniments, reunions, congressos i viatges d’incentius. Actualment, compta amb la participació de 33 empreses del sector privat directament relacionades amb el segment de turisme de negocis.