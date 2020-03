L’Ajuntament de la Seu d’Urgell vol refermar el seu compromís amb la lluita contra les desigualtats, la violència masclista i la discriminació dels col·lectius LGTBI amb l’aprovació d’una moció en la qual s’acordi declarar la Seu d’Urgell com a municipi feminista. La proposta es debatrà pròximament al ple municipal, segons ha explicat a RàdioSeu la regidora de Polítiques d’Igualtat, Marian Lamolla.

La declaració va lligada a l’adhesió al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes i a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local. En aquest sentit, la iniciativa pretén fer visible el compromís de suport a les demandes del moviment feminista; treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i a la infància; establir clàusules per evitar l’escletxa salarial entre homes i dones, i habilitar un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les persones LGTBI.

Pel que fa a la commemoració del 8-M, Marian Lamolla ha recordat que les reivindicacions “van més enllà d’aquesta data i impregnen tots els dies de l’any”. Lamolla remarca que les desigualtats i discriminacions cap a les dones “segueixen presents” i que “cal anar contra la precarietat laboral i la feminització de la pobresa, a més de seguir defensant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat lliure i segura”.

La regidora urgellenca també aposta per fer polítiques de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i treballar per la prevenció de la discriminació vers les dones. Un altre aspecte en el que incideix és la prevenció de l’assetjament sexual i la necessitat d’implantar uns horaris més racionals. En un manifest, que es va llegir en el darrer plenari urgellenc, també s’apel·la “a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària, una societat de dones i homes lliures”.