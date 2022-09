Prop de 900 vehicles andorrans multats a les carreteres catalanes el 2022

Molt lluny queda la segona causa de multa, la no senyalització de maniobres, amb 75 casos. 34 conductors amb residència al país han estat sancionats per drogues o alcohol i 24, per haver fet avançaments indeguts. D’altra banda, el radar de tram de la carretera C-14, entre Bassella i Vilanova de l’Aguda, ha “caçat” seixanta vehicles andorrans en els primers quatre mesos de funcionament, 38 en sentit baixada i 22 en direcció a Andorra.

Aquestes xifres, però, són insignificants respecte el total de vehicles enxampats. D’abril al juliol, aquest doble radar que obliga a no superar els 90 quilòmetres per hora ha “atrapat” més de cinc mil vehicles, la majoria en sentit baixada, segons dades del servei Català de Trànsit. Per a cobrar les multes a vehicles andorrans, els mossos fan aleatòriament controls per a comprovar si els conductors en tenen de pendents.