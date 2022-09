Miquel Travé i Mònica Doria accedeixen a les dues semifinals de la Copa del Món d’Eslàlom a la Seu

Miquel Travé i Mònica Doria tindran aquest cap de setmana doble presència a les semifinals de la cinquena i última prova de la Copa del Món de Canoa Eslàlom, que es disputa des d’aquest divendres al Parc Olímpic del Segre. Com en anteriors proves, a les classificatòries els dos representants del Cadí Canoë-Kayak han fet doblet i han aconseguit el passi tant per a K1 com per a C1, en les respectives categories masculina i femenina.

Els millors resultats locals de la jornada han arribat en K1 masculí, en què Joan Crespo (Santiagotarrak) ha fet el 2n millor temps (80.18), pràcticament igualat amb Miquel Travé, que ha estat 3r (80.19). El gallec Manuel Ochoa (CD Miño Os Teixugos) també ha destacat amb un 8è lloc (81.98). El primer lloc de la jornada ha estat per al txec Jiri Prskavec (80.05).

En C1 masculí, Travé també n’ha tingut prou amb la primera mànega, en què ha estat 8è (87.66), a menys de dos segons del primer classificat i actual líder de la Copa del Món, l’eslovè Luka Bozic (85.34). El gallec Luis Fernández també ha passat ronda a la primera, amb el 16è lloc (88.23), mentre que el castellà David Burgos ha quedat eliminat, en acabar 21è a la repesca (96.30).

A la competició femenina, Mònica Doria ha sobresortit en C1, en què ha fet la 3a millor marca (95.00). La cap de files de l’equip d’Andorra només ha estat superada per l’australiana Jessica Fox (93.57) i la francesa Marjorie Delassus (94.59). Pel que fa a l’equip espanyol, aquesta mànega també s’han classificat les basques Miren Lazkano (7a) i Klara Olazabal (12a) i la gallega Ainhoa Lameiro. L’altra representant del Cadí CK i del combinat andorrà, Laura Pellicer, ha estat 26a a la primera baixada, però sí que ha aconseguit plaça per a semifinals a la repesca, en què ha estat 8a (106.62).

Prèviament, en K1 femení, Doria també ha passat ronda a la primera, en aquest cas amb un 18è lloc (93.98) i a més de cinc segons de Jessica Fox, que també ha dominat aquesta categoria (88.31). Maialen Chourraut també ha destacat amb un 6è lloc (91.17), mentre que la pontsicana Laia Sorribes n’ha tingut prou amb un 15è lloc per a classificar-se igualment (93.62). Laura Pellicer ha estat 40a i aquesta vegada tampoc no ha aconseguit plaça a la segona ronda, en què no n’ha tingut prou amb una 16a posició (97.30). El mateix ha passat amb Júlia Cuchi (Caiac Baix Cinca), que en aquesta mànega ha acabat just per davant de Pellicer, 15a (97.28).

L’última prova de la Copa del Món 2022 continua aquest dissabte, quan ja es coneixeran els primers campions de la temporada. A les 9 del matí començaran les semifinals de K1 femení, i tot seguit (10.10 h) hi haurà les de K1 masculí. Les finals d’ambdues categories començaran a les 12 del migdia. Tot seguit, tindrà lloc el lliurament de premis tant d’aquesta prova com de la classificació definitiva. Més tard (15.45 h), començaran les classificatòries de la Copa del Món de Caiac Extrem.

Diumenge al matí, també des de les 9 h, serà el torn de les semifinals de C1, de les quals es disputaran les finals a 2/4 de 12 del migdia. Finalment, diumenge a la tarda (16.30 h), serà el torn de les eliminatòries de caiac extrem, a partir de quarts de final.