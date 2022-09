Andorra tindrà representació en el Trial de les Nacions

El Trial de les Nacions (TDN), Campionat del Món per països, arriba puntual a la cita per a tancar el calendari mundial de l’especialitat, sota l’organització de la Federació Internacional de Motociclisme (FIM). L’edició 2022 del TDN es disputarà els dies 23, 24 i 25 de setembre a les instal·lacions de l’Autòdrom de Monza, a Itàlia, escenari mític de l’esport del motor en l’àmbit internacional.

La Federació Motociclista d’Andorra (FMA) no faltarà a la cita. Al TDN 2022 la FMA competirà en tres dels certàmens que es disputaran durant el cap de setmana. Així doncs, la FMA estarà representada per:

–Un equip nacional masculí (tres pilots i 2 motxillers) que lluitarà en la categoria Trofeu Internacional, categoria en la qual Andorra porta competint molts anys i on la selecció andorrana formada pels pilots Gaudí Vall, Jordi Lestang i Xavi Casas va aconseguir un històric 3r lloc al Trial de les Nacions 2021 a Gouveia, Portugal.

–Un equip mixt (un pilot masculí amb moto de trial 125 cc, una pilot femenina i 1 motxiller) que disputarà el TDN en categoria CHALLENGE. Es tracta d’una nova categoria que ha afegit la FIM enguany i en la qual la FMA no ha dubtat en seleccionar equip.

-Veterans que competiran en la també nova categoria creada per la FIM en aquesta edició, denominada VINTAGE Trophy, amb motos de trial clàssiques.

La delegació de la FMA que es desplaçarà a Monza (Itàlia) estarà encapçalada per Natàlia Gallego (presidenta de la FMA) i per Laia Clascà, (vicepresidenta de la FMA), que en aquesta ocasió exercirà també com a delegada de l’entitat andorrana al TDN 2022.

L’expilot andorrà de l’especialitat, Xavi Casas, serà el Cap d’Equip de les seleccions nacionals de la FMA, després d’haver estat pilot en la selecció masculina de l’any passat. Xavi Crespo, vicepresident i metge de la FMA, també formarà part de la delegació andorrana.

L’equip nacional que competirà en el Trofeu Internacional Masculí estarà format pels pilots Jordi Lestang, Gaudí Vall i Jan Gabriel, i pels motxillers Pere Aché i Xavi Casas (que també serà el Cap d’Equip de la delegació completa).

La representació andorrana en la categoria CHALLENGE anirà a càrrec dels pilots Joan Miquel Garcia i Alèxia Lladó, i del motxiller Yago Parellada.

Els dos pilots suplents, que estan participant actualment a les diverses estades d’entrenament del TDN, són Valentí Cristina i Maria Font. L’ex-pilot de la FMA Robert Capdevila serà l’encarregat del paddock de la selecció andorrana.

Finalment, en la categoria VINTAGE estaran al podi de sortida, els pilots Joel Font i Miquel Pujal.