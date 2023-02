“Projectes d’usos mixts”, conferència de Caterina Memeo, arquitecte i professora a la UPC

L’arquitecta Caterina Memeo (COAA)

En el marc del 6è Cicle de conferències organitzades pel Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA), el dijous, dia 16 de febrer, a les 19 hores, n’arribarà una de nova. En aquesta ocasió a càrrec de Caterina Memeo, arquitecta i professora de l’assignatura “Anàlisis d’Intervencions” en el Máster en Restauració de Monuments Arquitectònics de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La conferència porta per títol “Projectes d’usos mixts”.

En el 2050 el 70% de la població mundial viurà a les ciutats. Combatre el canvi climàtic al mateix temps que es doblen els entorns urbans implica sense dubte pensar en ciutats més sostenibles. Les ciutats es troben en un punt d’inflexió i els esquemes d’ús mixt responen al repte que han d’enfrontar: posar les persones al centre. Els models monofuncionals i orientats al cotxe ja no són sostenibles pel seu alt cost social i ambiental.

Conceptes com densitat, varietat, caminabilitat, placemaking, sentit de comunitat, natura, s’imposen com noves exigències de l’urbanisme actual. Tant en les regeneracions urbanes com en els barris de nova creació el model basat en el mix d’usos respon a les necessitats socials i mediambientals que la pandèmia ha contribuït a reforçar.

En els últims anys L35 (estudi internacional d’arquitectura amb seus arreu del món) ha aprofitat l’experiència en la que anomenen distribució dels fluxos per a dissenyar nous esquemes que ajudin a configurar el tipus de ciutat que es necessita.

En aquest acte s’analitzaran alguns dels projectes més destacables d’us mixt realitzats per L35 en diferents països i la metodologia emprada per a donar resposta als reptes que, aquests, suposen.

El COAA demana a les persones interessades en assistir a la conferència que confirmin la seva presència al correu electrònic info@coaa.ad o al tel. 861202