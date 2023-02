Roger Puig, 8è al segon supergegant de la Copa del Món de Saalbach

L’esquiador andorrà de para esquí, Roger Puig (FAE)

Roger Puig s’havia de treure avui dissabte l’espineta del supergegant d’ahir de la Copa del Món de Saalbach (Àustria) que no va poder completar i, avui, a la segona cursa ho ha pogut fer. L’andorrà ha estat 8è. Roger Puig ha explicat que estava molt satisfet per la cursa, “en una disciplina que sembla que se’ns està donant molt bé”. L’andorrà ha fet una baixada “amb alguns errors”, segons ha explicat, “amb coses que s’han de corregir”, però “bastant fluida i bastant bona”. L’esquiador es lamentava, això sí, de no haver pogut completar ahir el primer supergegant.

Puig ha fet balanç de la setmana de velocitat. “Primer van ser els descensos i, en aquesta disciplina, és on ens falta una mica més d’experiència per a acabar fent línies millors”, ha manifestat l’esportista andorrà. “Hem vist les diferències amb els rivals, i estem treballant en aquestes línies”, ha informat.

L’andorrà, finalment, ha destacat l’organització d’aquesta Copa del Món i el fet d’haver pogut competir en l’escenari dels Campionats del Món de 2025.

Per la seva part, Pol Aguilà, entrenador de Puig, ha explicat que el balanç “és bastant positiu”. L’equip s’havia plantejat els descensos com a “entrenament per a seguir progressant en aquesta disciplina, on encara hi ha molt de corregut per a poder arribar als objectius que volem”. “Hem treballat bé millorant cada dia, i de cara al supergegant hem passat més a l’acció, a l’atac, i va ser una llàstima que ahir va fer una gran baixada però es va sortir a l’última part. Avui dissabte hem consolidat aquest bloc amb una bona baixada, sòlida, amb alguns errors, però bona. Estem contents”, ha dit el tècnic.