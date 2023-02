L’AEAU de l’Alt Urgell organitza tres nous cursos per a empreses i professionals

Infografia informant de la gratuïtat dels cursos per a empreses i professionals de l’Alt Urgell (RàdioSeu)

L’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell (AEAU) organitza tres nous cursos de formació continuada per a empreses i professionals. Les noves propostes es duran a terme del febrer al maig de forma presencial al CETAP-Telecentre (Centre Cultural Les Monges de la Seu) i són totes gratuïtes per als alumnes, perquè són subvencionades al 100 per cent.

Per ordre de data d’inici, el primer curs se centrarà en el programa ‘Access 2016’ de Microsoft. Les classes es faran del 14 de febrer al 20 d’abril, els dimarts i dijous de les 15 a les 17 hores. Els continguts inclouen la creació i administració de bases de dades, relacions i claus; desplaçar-se per una base de dades, protegir i realitzar-ne el manteniment, a més d’imprimir i exportar informació; crear taules i formularis, entre altres qüestions.

La segona formació és sobre comptabilitat informatitzada, i tindrà lloc del 15 de febrer al 17 d’abril, els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores. La proposta formativa explicarà el procés comptable, els comptes Llibres i els assentaments comptables; el programa informàtic i l’estructuració bàsica d’aquest programa; la definició de comptes i tipus d’IVA; la regulació de les previsions i deterioraments de l’Impost de Societats; la problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera; el tractament comptable de les operacions i la comptabilització amb el programa informàtic.

Finalment, l’oferta de l’AEAU inclou un curs de nòmines i seguretat social. En aquest cas, les classes s’impartiran del 19 d’abril al 31 de maig, els dilluns i dimecres de les 15 a les 17 hores. Els assistents podran aprendre sobre el contracte de treball, l’afiliació a la Seguretat Social, els models TC1 i TC2, el full de salari, les nòmines, les liquidacions i indemnitzacions, el càlcul de les bases de cotització i els documents de cotització a la Seguretat Social, entre altres temes.





Inscripcions obertes fins al 19 d’abril

Tots els cursos aniran a càrrec de Pilar Villarte. Les inscripcions es poden fer abans del 19 d’abril a través del correu electrònic info@aeau.org o bé al telèfon 621 22 45 15. La formació té el suport del Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Treball i PIMEC.