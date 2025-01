Projecte europeu Pyrenees4Clima: El Pirineu català acollirà vuit experiències d’adaptació al canvi climàtic

Un paratge del Parc Natural de l’Alt Pirineu (Govern.cat)

El projecte LIFE europeu Pyrenees4Clima, on hi participa el Departament de Territori Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), ha concretat els vuit casos pilot que posarà en marxa al Pirineu català per a reduir la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.

A nivell europeu, en tota la serralada el projecte desenvoluparà 33 casos pilot com a exemples pràctics de la primera estratègia transfronterera de canvi climàtic d’Europa en l’entorn de muntanya. Els 46 socis del projecte, coordinats per l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), pertanyen a set territoris de tres estats diferents: Euskadi, Navarra, Aragó i Catalunya (Espanya); Nova Aquitània i Occitània (França) i Andorra.

En territori català, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic coordinarà els socis en l’execució de les accions del Pla Operatiu 2030 de l’Estratègia Pirinenca de Canvi Climàtic i en les vuit experiències demostratives d’adaptació, que abastaran àmbits com ara l’adaptació de l’economia de muntanya, la protecció de la població i del territori enfront dels riscos naturals i la millora en el coneixement dels impactes climàtics.







Impactes climàtics i economia de muntanya

En l’àmbit de la comprensió dels impactes climàtics, s’executaran dos plans pilots al Parc Natural de l’Alt Pirineu i a la Cerdanya: L’estudi de la variació de la temperatura del Pirineu i l’anàlisi de la raó per la qual s’escalfa més l’alta muntanya que les valls pirinenques, amb la construcció d’una base de dades detallada de les zones d’estudi; i el càlcul d’una sèrie d’indicadors climàtics en determinats llocs específics i/o sensibles del massís com són les estacions d’esquí, ecosistemes vulnerables (llacs i glaceres), o boscos singulars, entre d’altres.

En relació amb l’economia de muntanya adaptada s’han previst tres experiències. La primera, a la Jonquera (Alt Empordà), consistirà en una recreació de paisatges resilients, promovent la ramaderia extensiva, el pasturatge i els sistemes silvo-pastorals. La segona, a Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra, Guixers, i Olius (Solsonès) i Alp (Cerdanya) se centrarà a restablir la cadena de valor bosc/fusta per a millorar l’adaptació i el desenvolupament dels boscos al canvi climàtic. La darrera, a Vallter 2000, a Setcases (Ripollès), anirà adreçada a acompanyar els gestors de les estacions d’equí a definir alternatives més adaptatives i donar suport a la transició cap a estacions de muntanya.





Protecció davant els riscos naturals

Pel que fa a la protecció de la població i del territori davant dels riscos naturals o climàtics i del deteriorament dels recursos, s’han contemplat tres projectes més. A la Cerdanya es realitzarà una anàlisi i avaluació de la qualitat de l’aire per a identificar quines condicions climàtiques són les que condicionen els nivells dels principals contaminants atmosfèrics, i fer una estimació de l’exposició de la població i dels ecosistemes. A la Vall de Boí es desenvoluparan solucions basades en la natura per a reduir els impactes dels riscos meteorològics extrems, com les pluges torrencials. Finalment, al canal Algerri-Balaguer i al Canal d’Urgell s’avaluaran els recursos hídrics futurs i es generaran escenaris de demanda de reg d’aquesta important zona de regadiu, que s’alimenta de l’aigua de les Nogueres i del Segre, tot i considerant els diferents mètodes de reg.

La resta de socis catalans del projecte són la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Barcelona (UB); la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’Observatori de l’Ebre (OE), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF); el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i el Centre de la Propietat Forestal (CPF).





Implementar l’Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic

La finalitat del projecte és la implementació de l’Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic, primera estratègia europea de canvi climàtic dissenyada específicament per a una bioregió de muntanya i transfronterera, i que es va aprovar el desembre de 2021 sota la presidència catalana de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP). Aquesta implementació s’organitza en 10 grups de treball que lideren alguns dels socis del projecte formant tàndems nord-sud: Servei Meteorològic de Catalunya i MétéoFrance, Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC i Conservatoire Botanique des Pyrénées, CREAF i l’Agence des Pyrénées, NASUVINSA i la AECT Pirineos-Pyrénées, Universitat Autònoma de Barcelona i Réseau Pyrénées Vivantes, Oficina Catalana del Canvi Climàtic i la regió d’Occitània, o el mateix OPCC-CTP.

La implicació de Catalunya en el projecte és la més significativa de tots els àmbits territorials del Pirineu, tant pel que fa a entitats implicades com a pressupost, ja que el 25% del total del pressupost, que és de 19,8 MEUR, correspon a set entitats sòcies catalanes.