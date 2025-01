La finca on havia d’anar Grifols serà subhastada per a conreu

La finca d’Ordino on s’havia d’instal·lar Grifols (AndorraDifusió)

Una vegada descartat el projecte de Grifols, el Comú d’Ordino subhastarà els terrenys per a destinar-los a la seva funció original de conreu. Tot i reconèixer que en el seu moment es va pensar a instal·lar-hi un centre geriàtric, de moment s’ha descartat aquesta idea a causa del seu alt cost. La cònsol major, Maria del Mar Coma, ho atribueix, sobretot, al fet que “l’accés al terreny no és fàcil”.

Un altre front obert a la parròquia és el futur del centre de congressos, que en el seu moment es volia atorgar en concessió. La idea no està descartada del tot. Coma reconeix que les instal·lacions no són molt utilitzades, però són necessàries per a acollir certs esdeveniments de gran format, per exemple, “la mostra gastronòmica”.

De fet, en l’anterior mandat ja es va convocar un concurs, que va quedar desert.