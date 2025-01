Podis i top10 per als joves de l’Esquí Club Pas Grau a Font-Romeu

La delegació del club a Font-Romeu (Esquí Club Pas Grau)

Aquest diumenge la veïna estació de Font-Romeu Pyrénées 2000 ha acollit el gegant de la “Coupe B” de la FFS (Fédération Française de Ski) per a categories U12 i U14, on l’Esquí Club Pas Grau hi ha participat amb 10 esportistes: 1 de categoria sub12 i 9 de categoria sub14 L’equip ha tornat amb la victòria contundent del jove Nahuel Ganza (U12), que el 80% del temps entrena amb els seus companys U14, i que li va treure 0.64 al segon, el francès Antoine Guasch i 1.19 al tercer, el també francès Antoine Le Men.

El Pas Grau també es va imposar en U14 masculí, amb Aitor Corbalan al calaix més alt del podi i, en noies, tercera plaça per a Emma Soto. A més, Tommy Tossen i Naia Antor Solà van rebre el premi als millors U14 de primer any.

Tot l’equip ha fet un gran treball, amb Tommy Tossen quart de la general U14, seguit de Thomas Breitfuss Satterhwaite (5è). Noah Prat (8è), Marcel Marot (12è) i Martí Fernàndez Pàez (16è) van fer també una molt bona cursa on hi havien més de 100 participants entre les dues categories.

En noies sub14, a part del podi del l’Emma, la Martina Aixàs Martínez va ser quarta i Naia Antor Solà sisena absoluta.





Properes curses

Els U14 i els U16 segueixen amb un intens calendari de curses que ja es va iniciar el passat 28 i 29 de desembre amb dos eslàloms de la “Copa Navidad” organitzada pel club madrileny TECALP a la pista Esparver del Tarter, Grandvalira, on Thomas Breitfuss (U14) es va imposar en les dues jornades i on Aitor Corbalan (U14) va ser tercer el dia 29, mentre que en U16, el més destacat va ser Llorenç Babi, amb una quarta posició.

Els sub14 correran al Tarter altre cop el dissabte, dia 11 de gener, mentre que els sub16 tenen cursa a Saint Lary. Ambdues categories participaran en curses del circuit “Confrontació” amb França i Espanya.

Per la seva banda, els U10 entren en acció el proper diumenge, dia 12 de gener, amb cursa a Ax Les Thermes (FRA).