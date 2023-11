Projecte Caldes – Immersions en la història d’Escaldes-Engordany

Cartell del cicle “Projecte Caldes – Immersions en la història” (comuee)

El dilluns, 27 de novembre, se celebrarà el primer dels actes del cicle “Projecte Caldes – Immersions en la història”, a Escaldes-Engordany. Les següents jornades seran el 9 i l’11 de desembre. El cicle proposa conferències i un itinerari històric teatralitzat. Aquest cicle versarà la història de tres ponts de pedra d’Escaldes-Engordany: el pont de la Tosca, el pont d’Engordany i el pont dels Escalls. Com són i en quin moment es van construir aquestes infraestructures utilitzades encara avui.

Conferència: Els ponts de pedra d’Escaldes-Engordany. Dilluns, 18 hores

En aquesta conferència es donaran a conèixer les dades històriques i els detalls de la construcció del pont d’Engordany, de la Tosca i dels Escalls, així com d’alguns elements que els envolten i contextualitzen: l’antic camí ral, del qual formaven part; el primer projecte de carretera; la fàbrica de mantes instal·lada prop del pont de la Tosca; i els hotels que oferien aigües termals als primers turistes.

La conferència anirà a càrrec de David Mas, historiador i se celebrarà al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE), el dilluns 27 de novembre, a les 18 hores.





Itinerari històric teatralitzat: De pont a pont

El projecte ‘De pont a pont’ té per objectiu divulgar el coneixement sobre tres dels ponts de pedra presents a la parròquia d’Escaldes-Engordany: el pont de la Tosca, el pont d’Engordany i el pont dels Escalls. També serà David Mas l’encarregat de conduir l’activitat. El guió és d’Albert Roig i la teatralització de “L’Animal Escola de Teatre. Es durà a terme el dissabte, 9 de desembre, a les 11 i a les 12:30 hores. Reserves a comunicacio@e-e.ad.





Reportatges sobre l’Andorra dels anys 1930

La ruta teatralitzada que té com a eix central els ponts de pedra de la parròquia d’Escaldes-Engordany se situa en els anys trenta del segle XX. Per a contextualitzar-ho i permetre conèixer com eren les Valls d’Andorra i Escaldes-Engordany en aquell moment es projectaran i comentaran dos reportatges de l’època: un d’espanyol, “La república más pequeña del mundo”, i un de francès, “Andorra 1936”. Ambdós ofereixen imatges en moviment de com era el país en l’instant en què tot just s’iniciava el procés de modernització.

L’historiador, David Mas, farà els comentaris de l’activitat, que tindrà lloc el dilluns, dia 11 de desembre, a les 18 hores, al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE).