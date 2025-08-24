Cinc claus fonamentals per a protegir el cervell dels menors

El Dr. Boris Cyrulnik, director d’estudis de la Facultat de Ciències Humanes de la Universitat de Sud-Toulon (França) i assistent al V Seminari Internacional sobre Neurociència i Educació celebrat l’any passat a Girona, va posar en relleu el paper dels pares a l’hora de protegir el nadó almenys en els 30 primers mesos de vida, i aportava cinc claus fonamentals.
1. No cridar: S’ha d’evitar cridar quan estem al voltant del nen ja que si ho féssim, se li estaria transmetent missatges d’alerta o por.
2. Allunyar els menors entre 0 i 3 anys de les pantalles: S’ha demostrat que les pantalles són tòxiques i no faciliten l’aprenentatge. Les pantalles només estarien permeses amb la condició que els pares expliquin el què passa al dispositiu abans que passi.
3. Deixar espai a la frustració: Cal deixar espai a la frustració del menor perquè els pares puguin consolar-lo i ajudar-lo a superar la frustració. En cas contrari, aquest nen frustrat no protegit o ajudat passarà a l’atac per a defensar-se.
4. Alentir l’aprenentatge: Un estudi sobre l’excés d’escolarització al Japó, on a més de l’escola normal els nens segueixen una segona escola, ha demostrat un augment de l’índex de suïcidis.
5. L’esport i la música estimulen i protegeixen el cervell dels nens: està demostrat que així com les pantalles aïllen les persones; l’esport i la música estimulen el cervell i, a més, el protegeixen.
Per Tot Sant Cugat