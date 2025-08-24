Cinc claus fonamentals per a protegir el cervell dels menors

By:
On:
In: Societat
Un pare jugant amb la seva filla (AMIC)
Un pare jugant amb la seva filla (AMIC)

El Dr. Boris Cyrulnik, director d’estudis de la Facultat de Ciències Humanes de la Universitat de Sud-Toulon (França) i assistent al V Seminari Internacional sobre Neurociència i Educació celebrat l’any passat a Girona, va posar en relleu el paper dels pares a l’hora de protegir el nadó almenys en els 30 primers mesos de vida, i aportava cinc claus fonamentals.

1. No cridar: S’ha d’evitar cridar quan estem al voltant del nen ja que si ho féssim, se li estaria transmetent missatges d’alerta o por.

2. Allunyar els menors entre 0 i 3 anys de les pantalles: S’ha demostrat que les pantalles són tòxiques i no faciliten l’aprenentatge. Les pantalles només estarien permeses amb la condició que els pares expliquin el què passa al dispositiu abans que passi.

3. Deixar espai a la frustració: Cal deixar espai a la frustració del menor perquè els pares puguin consolar-lo i ajudar-lo a superar la frustració. En cas contrari, aquest nen frustrat no protegit o ajudat passarà a l’atac per a defensar-se.

4. Alentir l’aprenentatge: Un estudi sobre l’excés d’escolarització al Japó, on a més de l’escola normal els nens segueixen una segona escola, ha demostrat un augment de l’índex de suïcidis.

5. L’esport i la música estimulen i protegeixen el cervell dels nens: està demostrat que així com les pantalles aïllen les persones; l’esport i la música estimulen el cervell i, a més, el protegeixen.



Per Tot Sant Cugat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]