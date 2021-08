Problemes d’accés a la fibra òptica a la Seu d’Urgell per un sabotatge en una línia a Barcelona

Un sabotatge al troncal de fibra òptica que puja de Barcelona ha fet que aquest divendres a la Seu d’Urgell i comarca no hi hagi hagut servei de l’operadora CADÍ-Telecom des de les quatre de la matinada i fins a les dotze del migdia. Els usuaris de la companyia s’han vist afectats per un tall en els cables d’una línia de tren de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) que transporta la fibra de la Xarxa Oberta de Catalunya (XOC).

Segons fonts consultades, la incidència s’hauria produït per un intent de robatori de coure a Monistrol de Montserrat. Els tècnics han solucionat el problema després de detectar el punt exacte de l’error de funcionament.