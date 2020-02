El Camp Municipal Emili Vicente de la Seu d’Urgell acollirà aquest diumenge, dia 23, la primera edició la Matinal Solidària de Carnestoltes Futpro Academy. L’activitat oferirà als equips de futbol base que hi participin la possibilitat de jugar diversos partits i alhora col·laborar per recollir productes per al projecte local Aliments per la Solidaritat.

Ja han confirmat la participació a la jornada els equips de dos clubs de la Seu i dos d’Andorra: l’EDFOR, el CE Ciutat la Seu, l’FC Santa Coloma i l’FC Encamp. Javi Padial, responsable de Futpro Academy, explica que amb aquesta activitat han volgut recuperar l’esperit de les matinals que s’havien fet en anteriors temporades amb el lema ‘Cap nen sense joguina’. En aquesta ocasió, l’activitat s’ha volgut vincular a les dates de Carnestoltes. La proposta que s’ha fet als participants, i als pares i mares, és que portin al camp uns 2 quilos d’aliments de primera necessitat, per tal de contribuir a la recollida. D’aquesta manera, s’espera recollir entre 300 i 400 quilos de menjar per al banc d’aliments local.

En total es preveu la participació de prop d’un centenar de jugadors, repartits en dues categories (benjamí i aleví), amb quatre equips en cada categoria. Així, cada club hi aportarà dos equips. La recollida d’aliments també és oberta al públic i a tothom qui s’hi vulgui sumar.

Futpro Academy espera que aquesta activitat serveixi de base per a d’altres projectes amb el futbol local, com ara la recuperació dels campus de futbol que s’havien organitzat a la Seu i a Organyà, pensats per millorar la tècnica dels joves jugadors i jugadores i que es programen preferentment en dates de vacances escolars.

La Matinal Solidària de Carnestoltes compta amb la col·laboració, entre d’altres, de RàdioSeu i del Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu.