Raül Calvó, president de la Unió de Comerciants Andorrans del Tabac (UCAT), s’ha referit aquest divendres a la prohibició de venda de tabac mentolat que entrarà en vigor el pròxim 20 de maig, arran d’una llei introduïda per la directiva 2014/40/UE del Consell i el Parlament Europeu, del 3 d’abril del 2014.

Calvó ha explicat que ja tenien prevista una situació similar, així i tot ha assegurat que “Andorra no es regeix per les lleis de la UE”, per la qual cosa no es preveu que aquesta prohibició afecti el país i als comerços de tabac locals.

D’altra banda, Calvó veu aquesta situació com una oportunitat de negoci per als comerciants, tot i que en aquest sentit, apunta que “el nínxol de mercat de consumidors és molt reduït”. També ha anunciat que en els pròxims dies mantindrà diverses reunions amb distribuïdors de tabac de sabors per estudiar la situació.