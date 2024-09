Primera derrota de la pretemporada del BC Andorra amb La Laguna Tenerife (76-84)

Imatge del partit BC Andorra – Laguna Tenerife (76-84). Foto: BC Andorra

Ha arribat la primera derrota de la pretemporada per al BC Andorra (76-84). Ha estat a casa, en el quart partit de preparació, contra La Laguna Tenerife, al Trofeu Escaldes. La derrota, en part, és culpa d’un dolent tercer quart. Els andorrans han començat bé el partit, sobretot des de la defensa. Els illencs han acabat amb 12 punts (15-12) el primer quart i, amb 28, marxaven al descans (35-28). De la banda andorrana, Jerrick Harding, Sekou Dombouya i Shannon Evans han estat els més destacats, tant en el primer com en el segon quart.

Al tercer quart, els de Natxo Lezkano han començat molt bé, agafant una màxim diferència de 10 punts, però, la sobtada fosa en atac dels tricolors ha permès al conjunt de Txus Vidorreta capgirar el resultat a la fi d’un tercer període que ha estat marcat per la tensió després de l’expulsió per dues tècniques del local Shannon Evans. Val a dir que, Fran Guerra, per als visitants, també hauria d’haver estat castigat amb alguna tècnica.

A l’últim quart, el Tenerife s’ha mostra superior per a acabar enduent-se el Trofeu Escaldes per 76-84.

El proper partit dels andorrans ja serà oficial, a la Lliga Catalana ACB a Tarragona, el proper dimecres, 11 de setembre, contra el Bàsquet Girona, a les 12:30 hores.





Els anotadors

Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (8), Aaron Ganal (0), Nacho Llovet (4), Jerrick Harding (13), Stan Okoye (0), Chumi Ortega (10), Felipe dos Anjos (2), Kyle Kuric (12), Nikos Chougkaz (3), Ben Lammers (6), Sekou Dombouya (13).

Anotadors de La Laguna Tenerife: Payton Willis (7), David Kramer (9), Kostas Kostadinov (0), Bruno Fitipaldo (8), Thomas Scrubb (14), Lluis Costa (5), Ilmane Diop (5), Joan Sastre (10), Giorgi Shermadini (10), Tim Abromaitis (4), Rafael Rodríguez (0), Fran Guerra (4), Aaron Doornekamp (8).