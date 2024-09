Prevenir l’estrès postvacacional amb festucs

Un bon grapat de pistatxos (AMIC)

Per a prevenir l’estrès postvacacional, una dieta sana és fonamental. Incorporar 49 festucs -pistatxos- (28 grams) al dia et proporcionarà els nutrients essencials per a afrontar la tornada a les rutines diàries sense estrès. Amb el retorn al treball i a les obligacions, el cos pot experimentar apatia, tristesa o cansament, especialment, si li falten nutrients.

La Dra. Nieves Palacios destaca que la falta de vitamina B1 pot reduir l’eficiència energètica, mentre que la vitamina B6 és crucial per a produir neurotransmissors com la serotonina i la dopamina, que afecten l’estat d’ànim.





Micronutrients dels festucs per a evitar l’estrès postvacacional:

Tiamina: En 100 grams de festucs es concentren 0,7 mg de tiamina (vitamina B1), crucial per a transformar els aliments en energia i evitar la depressió i la pèrdua de capacitats mentals.

Riboflavina: La vitamina B2, amb 0,23 mg per cada 100 grams, ajuda a metabolitzar els hidrats de carboni i aminoàcids, essencials per a produir l’energia necessària.

Piridoxina: Amb 1,1 mg per cada 100 grams, la vitamina B6 és important per a la producció de neurotransmissors com la dopamina i la serotonina, i per a reduir la fatiga, l’ansietat i el dolor corporal.

Àcid fòlic: Present en 51 μg per cada 100 grams, ajuda a mantenir el cervell en funcionament i és essencial per a la salut mental.

Àcid pantotènic i biotina: Aquestes vitamines (B5 i B7) contribueixen al correcte funcionament del sistema nerviós i la funció cerebral.

Magnesi: Estimula la transmissió nerviosa i millora el son, ajudant a combatre l’estrès.

Potassi: Essencial per a la regulació de funcions corporals bàsiques, com la funció nerviosa i muscular, el pistatxo és una bona font d’aquest mineral.

Flavonoides i antocianines: Els festucs són rics en fenols com les catequines, que protegeixen les cèl·lules cerebrals de l’estrès oxidatiu i poden reduir el risc de deteriorament cognitiu. A més, estudis recents demostren que seguir una dieta amb, almenys mitja ració diària d’aliments amb alt contingut en flavonoides, pot reduir el 20% el risc de deteriorament cognitiu; i, alhora, oferir un major efecte protector del cervell.





Per Tot Sant Cugat