Presenten la segona edició del Bike Show Naturland

S’esperen corredors de fins a 25 països (Ocisport)

El Bike Show Naturland 2025 ha estat presentat aquest dimarts a les instal·lacions de Naturland cota 2000, a Sant Julià de Lòria. L’acte ha aixecat el teló d’una segona edició de l’esdeveniment que elevarà el llistó amb corredors més internacionals i de major renom. Les estimacions preveuen uns 600 participants arribats de 25 països. La trobada de presentació ha comptat amb l’assistència de Cerni Cairat, consol major de Sant Julià de Lòria; Jordi Torres, ministre de Turisme; Xabier Ajona, director de Naturland; i Albert Balcells, director d’Ocisport.

Cerni Cairat s’ha mostrat orgullós amb l’arribada d’aquesta segona edició, que assegura pretén “marcar un abans i un després” a l’hora de “consolidar el posicionament com a destinació de referència del BTT”. Per la seva banda, Jordi Torres, ministre de Turisme, ha assenyalat la importància d’agrupar en un mateix esdeveniment “la part amateur i la part professional”, que fa d’Andorra “un lloc ideal per a la pràctica del ciclisme de muntanya”.

Xabier Ajona, director de Naturland, ha volgut explicar la bona rebuda de la primera edició “que va agradar a tothom, tant a participants com al públic, va deixar molt bon sabor de boca i va ajudar a promocionar aquest entorn. De la seva banda, Albert Balcells, director d’Ocisport, ha fet èmfasi en la satisfacció de tornar a Naturland i ha destacat que “és un esdeveniment per a pensar la BTT per a tothom; amb proves per als més joves, per a aficionats i per a professionals”.





Una oferta de Cross Country Marathon (XCM) inigualable

La Copa del Món Marathon -1 de juny- aterra a Naturland Andorra per a disputar la segona cursa de la temporada. La màxima competició d’XCM atraurà als millors especialistes de la disciplina, que batallaran durant els exigents 60 km i 2.040 m de desnivell que presenta el recorregut. Els equips UCI de primer nivell internacional acudiran a la cita per a intentar aconseguir punts pel rànquing mundial i per a conquerir un dels podis més buscats del món.

Algunes figures de primer ordre internacional ja han anunciat que estaran a la graella de sortida. Així, entre altres corredors, destaquen Andreas Seewald -actual número 1 del rànquing mundial, campió del món, europeu i quatre vegades Nacional-; Samuele Porro -sis cops campió nacional d’Itàlia i un palmarès de llegenda-; Martin Stosek -tercer del rànquing mundial i subcampió del Món 2023- Wout Alleman -quatre cops campió nacional de Bèlgica i campió continental d’Europa-; Martin Frey -subcampió nacional d’Alemanya 2023-.

A la categoria femenina, també estaran presents Vera Looser -número 2 del rànquing mundial XCM; guanyadora de Copa del Món i multicampiona nacional-, Adelheid Morath -campiona continental d’Europa XCM 2023-; Lejla Njemcevic -subcampiona continental Europa 2024; i Tessa Kortekaas -campiona nacional d’Espanya XCM 2024-.

Més enllà dels grans noms, és remarcable la varietat de nacionalitats presents a la cursa, una mostra del gran pas endavant en la internacionalització del Bike Show. Com és habitual, hi haurà una gran presència de corredors suïssos, francesos i espanyols, tot i que també es comptarà amb països com Xile, Itàlia, Estats Units, Alemanya, República Txeca, Colòmbia, Suècia, Noruega, Polònia o Namíbia, per posar uns exemples.

D’altra banda, el mateix diumenge també tindran lloc la resta de proves de Cross Country Marathon. Amb la intenció que qualsevol amant de la disciplina trobi el seu lloc, es podrà disputar el mateix recorregut de Copa del Món en categoria Open; és a dir, sense necessitat de llicència UCI i sense formar part de la competició.

A més, també hi haurà els dos reptes de l’SCOTT Marathon Cup, prova Marathon amb dues variants: XCM -recorregut llarg- i XCP -recorregut curt-, ambdues també amb opció de participar com a Open.





El millor Cross Country Olímpic (XCO) i el torn dels nens

El dissabte, 31 de maig, arrencarà el Bike Show Naturland amb la cinquena cursa -de categoria UCI C1- de la temporada de la Shimano Super Cup Massi, un dels campionats d’XCO més importants del món, que acostuma reunir a corredors de primer ordre. També en aquesta ocasió hi haurà espai per a alguns referents internacionals, com Jofre Cullell o el mexicà Gerardo Ulloa.

A la tarda, els protagonistes seran els més petits a la Super Cup Youth, competició oberta als ciclistes més joves de casa en una iniciativa que pretén promoure el benestar infantil, l’esport i la salut.

En total, la xifra de participants se situarà al voltant dels 600 inscrits en el global de les proves, amb una participació de gran caràcter internacional amb la presència de corredors de 25 països provinents de tres continents.