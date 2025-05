Tesi doctoral de Pol Comellas sobre la universitat com a entorn promotor de la salut

Al fons, Pol Comellas, defensant la seva tesi doctoral (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest dimarts, 20 de maig, la lectura de la tesi doctoral titulada “La universitat com a entorn promotor de la salut”, defensada per Pol Comellas Sáenz i dirigida per Dolors Juvinyà i Sara Esqué. La recerca examina la definició del concepte “Universitat Promotora de la Salut” i analitza de quina manera les 22 universitats que integren la Xarxa Vives d’Universitats incorporen la promoció de la salut en el funcionament de les seves estructures.

En una segona fase de la recerca, mitjançant un estudi de cas, s’analitza la capacitat de la Universitat d’Andorra d’esdevenir un entorn promotor de la salut. Els resultats despresos de l’estudi de cas identifiquen un conjunt de factors que són percebuts com facilitadors per a la pràctica de la promoció de la salut, com també alguns elements restrictius que s’haurien de considerar en el disseny d’una iniciativa d’Universitat Promotora de la Salut.

En conjunt, la tesi mostra les divergències conceptuals en la caracterització del concepte d’Universitat Promotora de la Salut, com també la heterogeneïtat instrumental en la incorporació de la promoció de la salut en les universitats de la Xarxa Vives d’Universitats. Finalment, planteja noves fórmules de treball per a continuar desenvolupant els espais universitaris com entorns promotors de la salut.

Comellas ha cursat el programa de Doctorat gràcies a un ajut que va atorgar l’UdA per a personal investigador en formació. Es tracta del segon ajut predoctoral d’aquestes característiques que convocava la Universitat d’Andorra, obert als àmbits d’estudi de tots els grups de recerca de l’UdA.

El tribunal de tesi ha estat format per Elvira Gea (Universitat d’Andorra), Judith Garcia (Universitat d’Andorra), Antoni Aguiló (Universitat de les Illes Balears), Paola Galbany (Universitat de Barcelona) i M. Teresa Botigué (Universitat de Lleida).

Amb aquesta ja són 30 les persones doctorades per la Universitat d’Andorra des que es va posar en marxa el programa de Doctorat el curs 2009-2010.