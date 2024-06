Presenten la programació de la 3a edició del Festival de Poesia Pirineu, Terra de Versos

Cartell del Pirineu, Terra de Versos

El proper mes d’agost arribarà una nova edició del festival de poesia Pirineu, Terra de Versos. Aquest festival és liderat per dues llibreries cooperatives, una és El Refugi situada a la Seu d’Urgell i l’altra és La Lluerna que es troba a Ripoll. Pirineu, terra de versos, que aquest any arriba a la 3a edició, és un festival de poesia i música a la muntanya descentralitzat, amb dues seus, on es realitzen dos recitals diferenciats en dies consecutius.

El dia 23 d’agost es donarà el tret de sortida al festival, al claustre del monestir de Ripoll. En aquesta vetllada hi actuaran els poetes Elena Sixto, Abdalrahman Alqalaq, Anna Serra i Roc Casagran. Per a finalitzar la vetllada es podrà gaudir de la música del duet de música electrònica Jansky, format a Palma per l’ambientòleg mallorquí Jaume Reus i la poeta berguedana Laia Malo.

El Festival clourà el 24 d’agost a la Sala la Immaculada de la Seu d’Urgell. Es comptarà amb la presència dels reconeguts poetes Jessica Ferrer, Teresa Colom, Antoni Caus, Eduard Escoffet i Raquel Santanera. A la Seu d’Urgell també es comptarà amb l’actuació final del duet Jansky.

Enguany, els preus de les entrades tindrà un cost de 5 euros a ambdues seus.

A més a més, com a novetat d’aquesta edició, es desenvoluparan un parell d’actes previs al festival. Es tracta de la presentació de “Vicent Andrés Estellés. La veu d’un poble”, amb l’autor i músic valencià Pau Alabajos, emmarcant la tercera edició del Pirineu, terra de versos dintre dels actes que s’estan duent a terme arreu dels Països Catalans per a commemorar el centenari del naixement del poeta de Burjassot. Aquesta trobada es farà el dia 21 d’agost, a la llibreria La Lluerna de Ripoll i el dia 22 d’agost a la llibreria El Refugi de la Seu d’Urgell. En ambdós casos a les 19 hores.

Aquests actes previs al festival seran en format gratuït.

Aquest festival compte amb el suport de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran i el de Terres Gironines, Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran, l’Associació Llibre del Pirineu, la XES Alt Pirineu, l’IEC i la Generalitat de Catalunya.

El Refugi, Llibreria Crítica i La Lluerna Llibreria són projectes cooperatius que neixen fa gairebé tres anys amb la voluntat d’incidir culturalment en comarques de muntanya com el Ripollès i l’Alt Urgell. Des de la venda de llibres i la programació cultural periòdica, aposten per la descentralització de la cultura i enxarxament cooperatiu al Pirineu.