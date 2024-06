La 3a edició d’Imaginari omple la Seu d’activitats infantils a l’estiu

Cartell de l’Imaginari 2024 (Aj. la Seu)

Per tercer any consecutiu, l’Àrea d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha organitzat el programa d’activitats infantils per a l’estiu conegut com ‘Imaginari’. La regidora d’Infància de l’Ajuntament, Christina Moreno, afirma que “les propostes d’activitats per a totes les edats sempre són un punt d’unió i vincle. Invertir temps d’oci amb la família i les amistats és una inversió de benestar individual i social. Desitgem que tothom gaudeixi molt de l’Imaginari 2024”.

Enguany, durant els mesos de juliol i agost, tindran lloc un total de 10 propostes diferents adreçades al públic familiar: teatre, música, esport, joc, cinema a la fresca, benestar, visites, piscina nocturna, entre altres activitats per a nens i nenes.





Imaginari’24

Un any més es compta amb la implicació del ‘Tonet’, personatge que farà la sortida ‘En busca dels sons del bosc’, el dijous 1 d’agost. La caminada sortirà des de l’estació d’autobusos, a les set de la tarda. Aquesta activitat requereix d’inscripció prèvia.

També hi destaca a l’Imaginari 2024 l’espectacle de màgia d’Ivan Fernández, que tindrà lloc dijous 8 d’agost al pati de la Biblioteca Sant Agustí. Aquest jove mag de Montellà s’està fent un lloc en el món de la màgia, participant en certàmens a nivell estatal.

Cal subratllar també l’activitat de Santa Magdalena, el dimecres 24 de juliol, organitzada per l’Espai Ermengol, en el marc de la Festa Major d’aquest barri de la Seu d’Urgell. Es tracta d’un joc i d’una sortida interpretativa que porta per títol ‘Qui ha comès el crim? Descoberta de la natura urbana’.

Una altra proposta interessant és l’activitat organitzada conjuntament amb el Club Cadí Canoë Kayak, dimarts 13 d’agost. Es tracta d’una gimcana per equips de proves a l’aigua amb obstacles i dificultats.

Val a dir que el pròxim dilluns 8 de juliol s’obriran inscripcions per a aquelles activitats que així ho requereixin. L’enllaç per a formalitzar-les és https://agenda.laseu.cat/imaginari.

A Imaginari hi col·laboren el Pla Educatiu d’Entorn, l’Espai Ermengol i el Servei Municipal d’Esports. Novament també es compta amb professionals i entitats del municipi a l’hora d’organitzar les diferents activitats, com són el Club Cadí Canoë Kayak, el CAU, Cinemes Guiu o Ivan Caro, com a personatge de ‘Tonet’. Des de l’Àrea d’Infància i Joventut es vol agrair la seva implicació amb aquest projecte infantil.