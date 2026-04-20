Presentat el Premi Fiter i Rossell 2025, “El diable irlandès”, d’Àlex Garrido

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el Cercle de les Arts i de les Lletres han presentat, a la Sala d’Exposicions del Govern, el llibre “El diable irlandès”, d’Àlex Garrido. La novel·la va ser la guanyadora del Premi Fiter i Rossell 2025, dotat pel Govern amb 10.000 euros, durat la passada Nit Literària i ha estat publicada per Edicions del Diari d’Andorra. La presentació ha anat a càrrec de Noemí Rodríguez i de l’autor, amb la presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.
La voluntat d’Àlex Garrido amb aquesta novel·la, segons ha indicat l’autor durant la presentació, ha estat convidar el lector a reflexionar al voltant de problemàtiques socials com els processos migratoris i l’auge de l’extrema dreta.
Per la seva banda, Mònica Bonell ha destacat que “guanyar el Premi Fiter i Rossell és, sens dubte, un pas important en qualsevol trajectòria literària, però també és una invitació a continuar escrivint i a continuar enriquint la literatura en llengua catalana”.
La titular de Cultura també ha aprofitat la seva intervenció per a agrair la tasca del Cercle de les Arts i les Lletres, que “al llarg de gairebé mig segle, ha estat un motor essencial per a la promoció de la creació literària al país”. Pel que fa a la continuïtat del premi i de la resta de guardons que s’atorgaven durant la Nit Literària, Bonell ha assegurat que “el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports assumeix amb responsabilitat el compromís de preservar l’esperit que ha fet possible l’existència d’aquests premis: el suport decidit a la creació literària i la voluntat de fer-la arribar cada vegada més lluny”.
L’autor i la novel·la
L’assassinat del guanyador del premi Santa Llúcia de novel·la desemboca en una investigació d’un extravagant inspector dels Mossos d’Esquadra que el condueix a ell i al seu equip a escenaris allunyats com Irlanda i Andorra. “El diable irlandès” és una novel·la policíaca que aborda fenòmens d’actualitat, com la immigració i l’auge global de l’extrema dreta.
Àlex Garrido, nascut a Manlleu (Osona), ha compaginat l’activitat literària amb la docència i també amb la política. Alcalde de la seva ciutat entre els anys 2015 i 2023, actualment exerceix de professor en un institut de secundària i col·labora amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC), referent públic de l’ensenyament a distància. Amb “El diable irlandès”, Garrido torna a publicar després que el 2019 ho fes amb “L’assistent de tramoista” (Témenos). A banda del premi Fiter i Rossell de novel·la de 2025, l’escriptor manlleuenc ha estat guardonat, entre altres, amb el premi Ciutat d’Eivissa de novel·la (2014), amb l’obra “L’illot de la haima”, i amb el premi Porreres de novel·la (2019), per “El darrer periple d’en Yamir”, inspirada en l’atemptat de les Rambles de Barcelona de 2017.