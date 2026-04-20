La Seu aprova les noves bases reguladores de les subvencions a clubs esportius

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest vespre de dilluns les noves bases que regularan la concessió de subvencions per a clubs esportius del municipi. Aquest nou marc normatiu, redactat pel Servei Municipal d’Esports, té com a finalitat principal donar suport a les entitats per a cobrir les seves despeses ordinàries de funcionament.
Aquestes ajudes es concediran mitjançant el procediment de concurrència competitiva, garantint l’atorgament a totes aquelles entitats que compleixin els requisits fixats, sempre que hi hagi crèdit pressupostari suficient.
Novetats principals: despeses, criteris i simplificació
Respecte a les normatives anteriors, les noves bases presenten tres eixos de canvi fonamentals per a optimitzar la gestió dels recursos públics:
• Acotació de les despeses subvencionables: S’han definit clarament els conceptes que poden ser objecte d’ajuda, incloent-hi la compra de material esportiu, despeses de transport, llicències federatives i arbitratges, així com despeses de personal i suport professional (administratiu, legal o fiscal).
• Modificació dels criteris de valoració: S’ha establert un sistema de puntuació més detallat dividit en tres blocs: criteris esportius (llicències, esport base i femení), criteris socials (projectes per a persones en situació de vulnerabilitat i esport inclusiu) i criteris locals (antiguitat del club i ús d’instal·lacions municipals). Caldrà una puntuació mínima de 25 punts per a optar a la subvenció.
• Simplificació del procés de justificació: Amb l’objectiu de reduir la càrrega administrativa, la presentació i justificació es realitzaran exclusivament per via telemàtica. A més, determinada documentació bàsica només s’haurà d’aportar el primer cop que es demani la subvenció o en cas de canvis en la representació legal.
Requisits i terminis
Per a ser beneficiàries, les entitats han de tenir la seva seu al municipi de la Seu d’Urgell, estar legalment constituïdes, al corrent de les seves obligacions tributàries (incloent l’Ajuntament i el Parc del Segre) i tenir com a finalitat la promoció esportiva.
El període per a les despeses subvencionables comprendrà tot l’any natural, de l’1 de gener al 31 de desembre. Un cop publicada la convocatòria per la Junta de Govern Local, els clubs podran presentar les seves sol·licituds en el termini que s’hi especifiqui.
Amb aquesta aprovació, “l’Ajuntament de la Seu referma el seu compromís amb el teixit associatiu esportiu, fomentant valors com la inclusió social, la transparència i l’eficiència en la gestió administrativa”.