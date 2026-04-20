La UHA celebra el seu 65è aniversari reivindicant la trajectòria i el futur del sector turístic del país

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) celebra aquest 2026 el seu 65è aniversari, commemorant una trajectòria marcada pel compromís constant amb la representació, la defensa i la modernització del sector hoteler i de la restauració del Principat. Fundada el 21 d’abril de 1961, la creació de la UHA va coincidir amb un moment clau per al desenvolupament econòmic d’Andorra, quan el turisme començava a consolidar-se com un dels grans motors de creixement. Amb visió de futur, els primers empresaris del sector van entendre la necessitat de treballar conjuntament per a professionalitzar l’activitat, elevar els estàndards de qualitat i construir una oferta competitiva i atractiva per als visitants.
Des dels seus inicis, la Unió Hotelera va impulsar serveis pioners com la contractació de personal, la mediació laboral, les compres agrupades per als establiments i la promoció conjunta del sector, reforçant així la cohesió d’un sector estratègic per al país.
Al llarg d’aquests 65 anys, la UHA ha estat present en totes les grans etapes de transformació del turisme andorrà: l’expansió de l’esquí durant les dècades dels setanta i vuitanta, la modernització dels establiments als noranta, la incorporació de noves tecnologies, la internacionalització de la destinació i, més recentment, els reptes vinculats a la sostenibilitat, la digitalització i la captació de talent.
Un dels projectes més emblemàtics impulsats per l’entitat és Andorra a Taula, les jornades gastronòmiques que posen en valor la qualitat culinària del país, els productes de temporada i la creativitat dels professionals de la restauració andorrana, i que aquest any faran el seu 20è aniversari.
La tasca de la Unió Hotelera també ha estat decisiva en moments especialment complexos, des de crisis econòmiques internacionals fins a la pandèmia de la COVID-19, actuant com a interlocutor davant les institucions i com a eina de coordinació i suport per al conjunt del sector.
En el marc d’aquest aniversari, la UHA vol expressar el seu reconeixement a totes les persones que han format part de la seva història: empresaris, equips directius, treballadors i col·laboradors que, amb esforç i dedicació, han contribuït a fer d’Andorra una destinació de referència tant a l’hivern com a l’estiu.
Mirant cap al futur, la Unió Hotelera reafirma el seu compromís de continuar treballant per un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat, mantenint-se fidel a la seva vocació fundacional: ser la veu del sector hoteler i de la restauració i contribuir activament al progrés econòmic i social del país.
65 anys després de la seva fundació, la Unió Hotelera d’Andorra celebra no només una història d’èxit col·lectiu, sinó també la voluntat de seguir construint futur.
Sobre la Unió Hotelera d’Andorra
La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) és l’associació empresarial que representa el sector hoteler i de la restauració del Principat d’Andorra. Fundada al 1961, agrupa establiments de les set parròquies del país i actua com a interlocutora de referència davant les institucions públiques, els agents econòmics i socials, i les organitzacions sectorials.
La UHA treballa per a la defensa dels interessos dels seus associats i per a la professionalització, la competitivitat i la sostenibilitat del turisme andorrà. Entre els seus serveis s’inclouen l’assessorament jurídic, laboral i fiscal, la formació professional, la gestió de nòmines, la borsa de treball, i la promoció conjunta del sector a través de projectes com Andorra a Taula, les jornades gastronòmiques que posen en valor la cuina i els productes del país.
Com a actor clau del mapa socioeconòmic del Principat, la UHA participa activament en la presa de decisions que afecten el sector turístic i contribueix al progrés econòmic i social d’Andorra, mantenint el seu compromís fundacional de ser la veu del sector hoteler i de la restauració del país.