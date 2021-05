Presentat el centre INEFC Pirineus de la Seu d’Urgell, una aposta per la formació especialitzada

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha presentat, aquest dilluns, el Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport que s’oferirà a partir del curs 2021/22 al nou centre d’INEFC Pirineus, a la Seu d’Urgell. Ho ha fet en un acte al Parc del Segre, on ha quedat palesa la importància dels nous estudis universitaris per al món de l’esport i pel territori de l’Alt Pirineu. “Consolidem l’aposta per l’excel·lència formativa, el manteniment de l’alt nivell de l’esport català de muntanya i dinamitzem i projectem al món un dels entorns naturals més bells que tenim, els Pirineus, en el marc del nostre compromís de fer del conjunt de Catalunya un país viu”, ha anunciat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern català, Meritxell Budó, que ha definit la nova seu com“un pas endavant en la cohesió i l’equilibri territorial”.

La consellera ha celebrat que aquest projecte “és una primera pedra perquè els joves estudiants del grau puguin quedar-se a viure al territori i desenvolupar aquí el seu projecte de vida”, revertint l’envelliment i el despoblament que pateixen comarques com l’Alt Urgell. A més, el nou centre de la Seu d’Urgell suposa “una aposta per la descentralització de l’esport, aprofitant els recursos orogràfics que ens faciliten els Pirineus; i un pas endavant en la internacionalització de la formació esportiva, amb països molt propers com França i Andorra”.

En la mateixa línia, el conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, n’ha destacat la vessant econòmica. “La pandèmia ha evidenciat la importància de l’esport per la salut i, per tant, tant els estudis com la recerca en aquest àmbit aniran guanyant pes i erigiran la Seu d’Urgell com a capital catalana i internacional dels esports de medi natural”, ha assegurat, que ha afegit que “això tindrà un impacte econòmic molt important en aquest territori gràcies al desplegament de la universitat de Lleida i del centre INEFC Pirineus”.

El secretari general de l’Esport i l’Activitat Física, Gerard Figueras, ha insistit en la idea de la importància dels nous estudis per a la seu d’Urgell, que ha definit com el tancament del cercle iniciat amb les olimpíades del 1992, de les quals en va ser subseu olímpica. “La Seu ja és llar de molts esportistes del país, ja acull un gran nombre de competicions esportives del nostre país, i el fet de posar-hi la formació universitària és la cirereta que reforça l’olimpisme de la capital de l’Alt Urgell i reforçarà totes les comarques de l’Alt Pirineu”, ha assegurat Figueras.

El director de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, Eduard Inglés, ha mostrat la il·lusió amb què neix el projecte: “Des d’avui es converteix aquest somni en realitat. Tenim moltes ganes de rebre amb els braços oberts, i amb abraçades – si al setembre podem- a tots els alumnes d’INEFC Pirineus”.

El component olímpic de la Seu d’Urgell ha estat molt present a l’acte, on tots els assistents han mostrat la voluntat de fer de la ciutat, seu dels Jocs Olímpics d’Hivern, dins la candidatura Barcelona-Pirineus. “És un dels reptes més importants del futur”, ha reconegut la consellera Budó, i el secretari ha augurat que el nou centre d’INEFC “ja és el llegat d’uns jocs olímpics que avui són un projecte”.