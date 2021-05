Una nova defunció eleva a 25 les morts per coronavirus a la Seu des de l’inici de la pandèmia

La Fundació Sant Hospital ha notificat les darreres hores una nova defunció per coronavirus, que eleva fins a 25 el nombre de víctimes mortals per aquest motiu a la Seu d’Urgell des de l’inici de la pandèmia, després que les setmanes anteriors no hi havia hagut cap nova mort causada per la COVID-19.

El balanç setmana publicat com cada dilluns per l’Ajuntament de la Seu també indica que, a data d’avui, a l’Àrea Bàsica de Salut urgellenca hi ha 72 casos actius, un increment (+13) respecte dels 59 que hi havia dilluns passat. Aquesta darrera setmana també ha augmentat el nombre de contactes directes -no positius- confinats, que ara és de 202 (+20). En canvi, ha baixat el nombre d’ingressats al Sant Hospital, atès que ara tan sols hi ha 1 llit ocupat a la planta de malalts COVID (ara fa una setmana n’hi havia 7). D’altra banda, a la Seu hi ha 3 grups escolars confinats, que sumen 49 alumnes i 5 professors.

Aquest increment de casos actius coincideix amb l’augment dels indicadors d’evolució al llarg dels darrers set dies. La velocitat de reproducció del virus (Rho7) és ara a 1,35 (+0,72 respecte de dilluns passat); i el risc de rebrot, a 395 punts (+119).

L’Ajuntament d’Organyà demana prudència davant dels nous casos apareguts

Al conjunt de l’Alt Urgell, aquests dos índexs també han pujat i estan a 1,37 i a 547, amb un percentatge de nous positius del 10,75%. En aquestes dades hi influeix especialment la situació d’Organyà, on la Rho7 s’ha elevat fins a 3,12; i el risc de rebrot, fins a 9.163, a causa de l’aparició de diversos casos al municipi. En aquest sentit, ara a Organyà hi ha 4 grups escolars i 1 grup extraescolar confinats, que sumen 59 alumnes i 7 docents.

Des del mateix Ajuntament del municipi ganxo s’ha fet una crida als veïns perquè aquests dies extremin la prudència, de cara a frenar aquesta incidència com més ràpid millor. El consistori ha demanat a la població “reduir la interacció social i sortir de casa només per fer l’activitat mínima indispensable”.