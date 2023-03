Cartell anunciant la presentació d’un projecte d’habitatge cooperatiu a l’Alt Urgell (RàdioSeu)

Un grup de persones estudia desenvolupar un projecte d’habitatge cooperatiu a l’Alt Urgell. Per a explicar en què consisteix aquest model i resoldre dubtes, els seus impulsors han organitzat una xerrada informativa, oberta a tothom, que tindrà lloc aquest mateix dimarts, 28 de març, a les 7 del vespre, a la llibreria El Refugi de la Seu.

Segons han avançat els promotors, la primera passa per a mirar de dur a terme aquesta actuació és cercar unitats familiars, de qualsevol número de persones i edats”, que puguin estar interessades a formar-ne part. El grup justifica la idea per “la situació de difícil accés a l’habitatge” que consideren que hi ha actualment i pensen “que aquest model pot afavorir l’accés a un habitatge digne i assequible”, adaptat a les necessitats dels seus membres.

Així, conclouen, l’acte d’aquest dimarts vol servir per a “generar un espai on posar en comú idees i experiències”, amb l’acompanyament de tècniques de l’Ateneu Cooperatiu “que podran conduir la sessió i resoldre dubtes”. La iniciativa també compta amb la col·laboració de la cooperativa Coop d’Era.