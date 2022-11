El COAA ofereix una exposició de Ricard Lobo sobre l’arquitectura del Pirineu

El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) segueix organitzant activitats de caràcter ben divers, però sempre amb l’arquitectura com a rerefons. Si no fa massa dies (24 de novembre) celebrava una conferència que tenia com a ponent a Còssima Cornadó, la següent proposta és una exposició.

Es tracta d’una exposició fotogràfica que s’inaugurarà el proper dijous, dia 1 de desembre, a partir de les 19 hores i que es podrà visitar a la mateixa seu del COAA. L’autor de la mostra fotogràfica és Ricard Lobo i el seu títol és “Expressions d’arquitectura del Pirineu.

Ricard Lobo, és arquitecte i delegat al Pirineu del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC).