Preparar el jardí en començar l’any

Una dona tenint cura del seu jardí (AMIC)

Fa només un mes i mig que ha començat el 2025. És un bon moment per a ocupar-se del jardí, de tenir-lo ben preparat per a gaudir d’un espai verd i saludable durant la resta de l’any. Un dels primers passos és netejar el jardí de fulles caigudes, branques seques i altres restes, ja que aquestes poden generar humitat i afavorir la proliferació de plagues. Un cop net, comprova l’estat de les plantes per a detectar possibles malalties o danys. Retira les parts mortes o malaltes per a permetre un millor creixement.

És important preparar el sòl, especialment si has notat que es compacta o presenta zones on l’aigua no drena bé. Airejar-lo amb una forquilla o un airejador ajudarà a millorar la seva qualitat. Si és necessari, afegeix compost o adobs orgànics per a enriquir-lo i assegurar-te que les plantes disposin dels nutrients necessaris.

No oblidis cuidar els arbres i arbustos. Talla les branques seques i dona’ls-hi forma si és necessari. A l’hivern, també pots protegir les plantes més sensibles a les baixes temperatures amb una capa de mulch (jaç protector) que mantingui la humitat i eviti l’erosió del sòl.

Finalment, revisa el sistema d’irrigació per a assegurar-te que funciona correctament. Comprova les canonades per a detectar possibles fuites i neteja els aspersors per a garantir que l’aigua arribi de manera uniforme a totes les zones del jardí. Si el sistema és automàtic, verifica que el temporitzador estigui configurat adequadament per a evitar que les plantes s’assequin o rebin massa aigua.





Per Tot Sant Cugat