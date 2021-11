Preocupació entre els experts pel sobrepès entre els infants, agreujat pel confinament

L’OMS alerta que l’obesitat és la nova pandèmia del segle XXI. Hàbits com l’ús de pantalles per distreure els infants o l’obligació d’acabar-se tot el plat no són solucions útils a llarg termini. Quina és la situació a Andorra?

Segons dades actualitzades de l’Observatori de la infància realitzat per Unicef, un 11,5% dels nens entre 4 i 5 anys tenen sobrepès o obesitat. La xifra s’enfila al 17% a primer de primària.

El percentatge més gran, però, el trobem en l’última de les edats que s’ha controlat. Més del 32% de menors entre 11 i 12 anys en pateixen.

És per això que cal incidir en els hàbits alimentaris, a casa i a l’escola. Els experts plantegen que hi ha certs mites, en els quals sempre s’ha treballat, que no són necessaris.

De fet, provoquen que els infants estableixin una relació poc sana amb el menjar, assenyala la pediatra Mariona Ferrer. També assegura que és important respectar la gana i saber que “no sempre cal acabar-s’ho tot”.

Els hàbits alimentaris depenen generalment del que es menja a casa i a l’escola. És per això que cal entendre que els adults són l’exemple i que la solució no passa tant per posar els infants a dieta. És fonamental educar en una bona alimentació i utilitzar mecanismes que els facin entendre què és menjar saludable.

La nutricionista Marta Pons remarca que no es tracta de fer dietes sinó de “treballar els hàbits alimentaris” amb idees i menús que propicien el consum de fruites, verdures… En aquest sentit, assegura que “menjar sa no és complicat” si tenim aquests recursos.

Amb tot, és una situació que preocupa els experts, ja que ha anat en augment en els últims anys i sobretot després del confinament.