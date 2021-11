Encamp adjudica la gestió dels pisos per a temporers situats al Pas de la Casa a Saetde

El comú d’Encamp ha adjudicat la concessió administrativa temporal dels pisos de la Solana per a temporers situats al Pas de la Casa a Saetde. D’aquesta manera, la societat tornarà a gestionar les unitats immobiliàries de la vila encampadana destinades a acollir els treballadors que arriben al país durant la temporada d’hivern, ja sigui per treballar a les estacions d’esquí o als comerços del poble.

La resolució de la concessió s’ha fet pública aquest dimecres al BOPA, on s’informa que l’adjudicació és per un període de sis mesos a contar des del 29 d’octubre, quan es va formalitzar la concessió, i Saetde pagarà 46.800 euros per l’explotació dels immobles de la Solana. Cal recordar que l’empresa ja ha gestionat en altres temporades els quinze pisos d’entre una i tres habitacions de la vila encampadana, uns habitatges que el comú d’Encamp té en propietat després d’arribar a un acord amb Gevivasa.