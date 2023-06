Preocupació ecologista per l’os de la Bonaigua

L’os que roman al port de la Bonaigua des de fa dies (Agents Rurals)

Entitats i associacions ecologistes han denunciat “la greu situació” de l’exemplar d’os bru que s’ha pogut veure al port de la Bonaigua, al Pallars Sobirà (C-28). Aquests col·lectius consideren les mesures aversives “escasses i ineficaces”. També opinen que el Protocol d’Intervenció s’ha aplicat “de manera deficient i sense la celeritat que la situació requereix”. Per tot plegat, demanen que s’elabori un Protocol d’Intervenció “immediat i específic” per al plantígrad i que es passi directament a la fase 3, que consisteix en capturar l’exemplar amb una extracció no letal i traslladar-lo a un altre punt geogràfic.

Les entitats creuen que aquest exemplar subadult podria ser Titan, fill de Caramelles, assassinada l’any 2021 a França per un caçador, i que va deixar orfes els seus cadells, que tenen “el risc d’haver adquirit aquests certs hàbits que podrien considerar-se inusuals per a l’espècie”.

A l’espera de les anàlisis genètiques que confirmin o desmenteixin aquesta teoria, les entitats ADLO Pirineu, ARBA Litoral, Associació Animalista LIBERA!, ADDA, FEDAN, Plataforma Grup Llop Catalunya i Ecologistes en Acció han denunciat “la greu situació” que pateix l’os, sotmès, segons defensen, “a la contínua pressió del trànsit rodat i als curiosos que visiten la zona i provoquen situacions límit”.

Aquestes entitats també han afegit que l’opinió pública ha convertit el plantígrad en “objecte de burles i motiu de propaganda oportunista de la por atàvica i injustificable que es respira a la comarca”. És per això que demanen que s’emeti un comunicat oficial adreçat a turistes, excursionistes i veïns indicant que està absolutament prohibit acostar-se a l’os, fotografiar-lo i difondre la seva ubicació.





Accions ineficaces

Les associacions han recordat que aquest conflicte es va iniciar el 9 de juny passat i han explicat que després de 19 dies només s’han fet dues actuacions d’aversió contemplades en la fase 1 que no han estat eficaces. El Protocol exigeix tres intervencions en un termini màxim de dues setmanes. Hores més tard de cada intervenció, l’exemplar d’os bru ha continuat freqüentant el mateix lloc, amb pocs metres de diferència i amb un alt risc d’atropellament. Pràcticament, cada dia al llarg d’aquestes setmanes, l’os ha estat vist a la carretera.

En un comunicat, les associacions han narrat que les guàrdies efectuades per l’Associació per la Defensa del Llop i l’Os al Pirineu (ADLO Pirineu) han servit per a detectar “situacions dramàtiques en què l’os ha intentat travessar la carretera, comportant un greu perill per a la seguretat viària i per a l’exemplar”, accentuat per l’efecte crida que han provocat els mitjans de comunicació i les xarxes socials.

Atès que l’exemplar no es pot catalogar d'”os habituat”, ni “os problemàtic”, demanen que es redacti un protocol d’intervenció específic el més aviat possible, com així contempla el protocol a seguir en aquests casos. Les entitats ecologistes han sol·licitat també que es facin anàlisis toxicològiques de la carronya que, segons Agents Rurals, algú va dipositar per a atreure a l’os i una investigació per a localitzar el “presumpte responsable”.