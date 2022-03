Tots els cristians de les diverses Esglésies i confessions, mantenim viva en aquestes darreres setmanes la pregària intensa per la pau al món, i de forma especial per la pau a Ucraïna. Ho hem de fer: que cessin la guerra i la violència i es puguin trobar solucions diplomàtiques al conflicte. Apel·lem al respecte dels principis del Dret internacional, de la Carta de les Nacions Unides i de l’Acta final dels Acords d’Hèlsinki, mentre exigim que Ucraïna pugui seguir essent independent, sobirana i amb integritat territorial a l’interior de les seves fronteres internacionalment reconegudes. Que el poble rus i el poble ucraïnès puguin conviure amb pau i respecte mutu.

Les imatges que hem vist de la guerra d’invasió russa esgarrifen i ens omplen de dolor i de llàgrimes. “Davant la barbàrie de la matança de nens, de persones innocents i de civils indefensos, no hi ha raons estratègiques que valguin: ha de cessar la inacceptable agressió armada, abans que es redueixin les ciutats a cementiris”, ha clamat el Papa Francesc. Veiem tanta mort i destrucció, tants refugiats, sobretot nens… Es fa gran la separació, l’odi i la mentida entre aquests dos pobles germans, engendrats a la fe a Kyiv al segle Xè. Preguem “el Senyor que destrueix les guerres” que concedeixi la pau justa i reparadora.

Al nostre bisbat mantenim amb Ucraïna relacions de fraternitat, amistat i cooperació, compartint la fe cristiana i amb relacions d’intercanvi, veïnatge i destí comú. Dono gràcies a Déu per l’acollida feta a tants refugiats en els quals Crist és present, i per l’enorme xarxa de solidaritat creada. La bondat existeix i l’hem experimentada… Com a catòlics, siguem acollidors i sensibles envers la comunitat greco-catòlica i ortodoxa d’ucraïnesos que viuen entre nosaltres i ajudem-los perquè puguin rebre els seus familiars i amics refugiats.

D’ençà de l’inici de la guerra, m’ha commogut la bellesa i profunditat d’una cançó, la “Pregària per Ucraïna”, un cant bellíssim que podeu trobar a youtube (https://www.youtube.com/watch?v=zn0_p1ZR3hg) interpretat per nens. La lletra és d’Oleksandr Konysky (1836-1900) i la música és obra del gran compositor Mykola Lysenko (1842-1912), considerat el pare de la música clàssica de la moderna Ucraïna. No deixeu d’escoltar i de meditar aquesta “Pregària per Ucraïna”, l’himne espiritual dels ucraïnesos, que canten com a cant final en moltes eucaristies les Esglésies greco-catòlica i ortodoxa:

“Боже великий, єдиний, Нам Україну храни, Волі і світу промінням Ти її осіни…” (Bozhe velykyi, yedynyi, Nam Ukrainu khrany, Voli i svitu prominniam, Ty yii osiny…).

“Senyor, Gran i Totpoderós, protegiu la nostra estimada Ucraïna;

beneïu-la amb llibertat i la llum, que brollen dels vostres sants raigs.

Amb aprenentatge i coneixement il·lumineu els vostres petits fills; i amb amor pur i etern feu-nos créixer, Senyor.

Us preguem, Senyor totpoderós, que protegiu la nostra estimada Ucraïna;

doneu al nostre poble i al nostre país, la vostra bondat i gràcia.

Beneïu-nos amb la llibertat, beneïu-nos amb la saviesa; guieu-nos vers un món de bondat; beneïu-nos, Senyor, amb la benaurança per sempre i eternament.”