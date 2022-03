El Bàsquet Club Andorra desconnecta també a Manresa (94-60)

El Bàsquet Club Andorra ha fet un nou pas enrere en el seu camí cap a la permanència després de sumar la dissetena derrota de la temporada (8/17) a la Lliga Endesa perdent de forma contundent (94-60) a la pista del BAXI Manresa en un partit què ha quedat sentenciat en el tram final del segon quart amb un 17-0 de parcial. La d’aquest dissabte ha estat la segona derrota més àmplia del BC Andorra a l’ACB. David Jelinek el millor dels tricolors amb 10 punts i un 9 de valoració.

El Bàsquet Club Andorra ha de confiar molt en el factor Bombonera, ve de superar el Surne Bilbao Basket, per deixar-se anar d’aquesta manera tan alarmant fora de casa. Els de David Eudal han visitat aquest dissabte una de les pistes més complicades i un dels rivals més en forma de la competició com demostra la tercera posició que ocupa el BAXI Manresa a la classificació només pel darrere de Barça i Madrid. De fet, València i Madrid són els únics què han sortit del Nou Congost amb una victòria en el que porten de fase regular. Amb el record del 79 a 82 de la primera volta, i el recent 96-67 a Múrcia, el conjunt de David Eudal ha estat molt conscient de la transcendència de l’enfrontament d’aquest dissabte, una victòria que implicava fer un pas molt important en el camí cap a la permanència, però a l’hora de la veritat, el BC Andorra, jugant fora de casa malgrat tenir l’escalf de prop d’un centenar d’aficionats a les grades, ha tornat a oferir una imatge molt pobre.

I això què al Nou Congost de Manresa el Bàsquet Club Andorra ha començat portant la davantera amb un esperançador 4-10 de sortida. Un bon inici per a l’equip de David Eudal, amb encert exterior i controlant el seu rebot. Però el BAXI Manresa ha fet una passa endavant en defensa i ha reaccionat també des del triple (10-10). Les pèrdues absurdes dels tricolors i els errors des del tir lliure, tampoc han ajudat. Un 13-4 de parcial ha deixat un 17-14 al final dels primers deu minuts.

La igualtat ha continuat sent la tònica del partit durant el transcurs del segon quart. 19-19 després d’un triple de Clevin Hannah. Però a cinc minuts del descans, el BC Andorra ha desaparegut del parquet. Els de Pedro Martínez, amb el vent a favor, han començat a obrir forat amb els triples de Tomasson o del provocador Chima Moneke (28-19). Tanmateix, la diferència i el parcial han anat en augment. L’equip de David Eudal, sense recursos ni idees, no han trobat l’antídot per frenar el vendaval local. 17-0 de parcial (36-19). Una última cistella de Babatunde ha deixat un preocupant 36-21 al descans.

Després de passar pels vestidors, la dinàmica no ha canviat. Els jugadors del Bàsquet Club Andorra, incapaços de reaccionar, han vist com la tragèdia que es vivia en aquell moment sobre el parquet del Nou Congost s’ha acabat convertint en una pel·lícula de terror. 70-43 al final del tercer quart. En els últims deu minuts, amb el partit més que decidit, el Bàsquet Club Andorra s’ha acabat convertint en un convidat de pedra en la victòria més àmplia del BAXI Manresa a casa en era ACB (94-60).

El Bàsquet Club Andorra, ja s’ha classificat per als vuitens de final de l’Eurocup, que disputarà aquest dimarts el penúltim enfrontament de la fase de grups contra el Boulogne Metropolitans 92 (20 h) en cerca del factor pista en el Play-off. La propera cita ACB serà diumenge vinent contra el Barça (17 h).