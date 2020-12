Prealerta groga per neu a totes les cotes aquest dilluns

El Servei Meteorològic i Protecció Civil han emès una prealerta groga per aquest dilluns per nevades a totes les cotes .

La previsió per demà és que a primera hora la cota de neu se situï als 800 metres i que les nevades puguin ser intenses. Des de Protecció Civil es recomana evitar els desplaçaments innecessaris i prioritzar el teletreball sempre que sigui possible. En cas d’haver de sortir, s’insisteix a portar el vehicle equipat, anar amb temps i consultar prèviament l’estat de les carreteres als diferents canals del Servei de Mobilitat.