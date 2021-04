Portugal s’ofereix per abastir Andorra de vacunes, com ja fan Espanya i França

El cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut aquest dimecres al matí una reunió bilateral amb el president de la República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, i el primer ministre lus, António Costa, a Soldeu, en el marc de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que acull aquesta setmana el Principat d’Andorra.

Durant la trobada, el president portuguès s’ha interessat per la situació sanitària a Andorra i, especialment, per l’impacte econòmic que aquesta ha tingut al Principat, on l’economia depèn en bona part del turisme. El cap de Govern ha aprofitat per explicar-li el pla d’ajuts transversal que s’ha desplegat per cobrir les necessitats dels sectors més afectats.

Espot també ha apuntat que, actualment, Andorra s’abasteix de vacunes tant mitjançant el projecte COVAX com a través d’Espanya i França i seguint els mecanismes establerts per abastir països tercers de la UE. En aquest sentit, Costa s’ha ofert per sumar-se als dos països veïns per facilitar encara més l’arribada de dosis suplementàries.

Paral·lelament, tant el president com el primer ministre, que ahir van trobar-se amb part de la comunitat portuguesa del país, han destacat el grau d’integració dels residents procedents de Portugal i a l’inrevés. A més, s’ha acordat la creació d’un grup de treball per resoldre algunes dificultats a l’hora de convalidar formacions professionals cursades a Andorra a l’hora d’entrar al mercat laboral portuguès. Finalment, ambdues delegacions també s’han emplaçat a signar un conveni per facilitar i resoldre la situació dels familiars de diplomàtics i permetre’ls treballar en territori lus.

La delegació portuguesa ha expressat també la seva voluntat de celebrar a Andorra properament el Dia de Portugal, Camões i les comunitats portugueses, el 10 de juny. Una jornada que els màxims mandataris lusos celebren amb la comunitat portuguesa que viu fora del país.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha encapçalat la delegació andorrana, que també ha comptat el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, l’ambaixador d’Andorra a Portugal, Jaume Serra, i membres del Gabinet del cap de Govern i diplomàtics. Per part de la delegació portuguesa, acompanyaven a Rebelo de Sousa i António Costa el ministre de Negocis Estrangers, Augusto Santos Silva, i l’ambaixador de Portugal a Andorra, João Mira Gomes.

La XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern se celebra a Andorra entre el 19 i el 21 d’abril. L’acte central, la Reunió Plenària de caps d’Estat i de Govern – amb presència física o virtual dels 22 països que conformen la Comunitat Iberoamericana i una de les que té més representants d’alt nivell tindrà lloc aquest dimecres a la tarda, a Soldeu.