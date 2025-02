Port Ainé, la primera estació d’esquí catalana que obre tot el domini esquiable aquesta temporada

Port Ainé, el cap de setmana passat (Govern.cat)

L’estació de muntanya de Port Ainé, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha obert la totalitat del seu domini esquiable, el que la situa com la primera estació catalana a obrir el 100% de pistes i, per tant, quilòmetres esquiables aquesta temporada d’hivern 2024-2025. Amb gruixos de neu que oscil·len entre els 60 i 105 cm, les persones visitants podran esquiar o practicar snowboard en els 26,7 quilòmetres d’àrea esquiable repartits en 25 pistes, les quals seran accessibles amb el 100% dels remuntadors oberts.

Per a aquells que s’inicien en l’esquí alpí tindran al seu abast descensos de gairebé cinc quilòmetres de recorregut per pistes verdes i blaves que surten des del punt més alt de l’estació. Els esquiadors i esquiadores experts podran gaudir de l’emblemàtica pista Comalforn, 100% amb neu natural, un dels racons de l’estació on trobar la millor neu de Port Ainé. També aquelles persones que busquen emocions més enllà dels límits marcats podran gaudir dels itineraris fora pista de l’estació, com Riu Sec, conegut com un dels racons més especials de l’estació. Les previsions d’estabilitat meteorològica fan preveure que aquest cap de setmana pot ser el millor des de l’inici de la temporada.

Estaran en ple funcionament els quatre circuits d’esquí de muntanya i els quatre de raquetes, més de 18 quilòmetres de circuits de raquetes de tots els nivells. Amb el 100% de l’estació operativa, Port Ainé ofereix activitats d’hivern per a tots els públics. A més, estaran disponibles totes les activitats del Parc Lúdic.

D’altra banda, l’Snowpark estarà a ple rendiment per als amants del freestyle. De cara el cap de setmana del 22 i 23 de febrer l’Snowpark serà l’escenari de la ja tradicional Betula Freestyle. Dissabte serà el torn de la Copa d’Espanya de Freestyle & Minifreestylers Snowboard i diumenge, dels Campionats de Catalunya & Minifreestylers. Les 3 línies de slopestyle estaran ja operatives aquest cap de setmana.