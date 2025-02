La inflació interanual a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran puja al 3,2%

Vista aèria de la Seu d’Urgell. Foto: cedida

La inflació interanual a les comarques de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran es torna a enfilar i ara és del 3,2%, després que aquest gener passat s’ha experimentat un increment de 0,6 punts en un sol mes. Ha estat l’augment més fort aquest començament d’any a Catalunya, on de fet els preus s’han mantingut estables a Barcelona i han baixat a Girona.

L’encariment de preus a la demarcació de Lleida s’ha produït sobretot pel capítol d’electricitat, gas, carburants i d’altres subministraments, que ha pujat de cop un 8,4%. Tot i això, també ha pujat per sobre la mitjana (+1,4) l’apartat de “cistella de la compra”, que inclou bona part dels aliments més consumits. En canvi la roba i el calçat s’han abaratit i, en el context de rebaixes, han baixat notablement (-8,5%).

La demarcació de Girona -que engloba bona part de la població de la Cerdanya- és l’única on l’any ha començat amb una reducció general de preus (-0,2), cosa que ha situat la seva inflació interanual en el 2,6%, la més baixa de Catalunya i sis dècimes per sota la de Lleida. A la demarcació de Barcelona, que concentra la gran majoria de la població catalana i que inclou el Berguedà i el Solsonès, els preus s’han mantingut estables i l’IPC està com al desembre: al 3%. I a Tarragona, hi ha hagut un lleuger increment (+0,2 punts) fins a arribar al 3,1% actual.