Un milió d’euros per a millorar accessos de titularitat municipal a diversos nuclis de l’Alt Urgell

Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU)

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha ratificat aquest dijous les propostes d’actuació en vuit municipis per a arreglar els accessos a deu nuclis de població en el marc de la subvenció per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l’Aran que anualment convoca el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.

Les intervencions planificades per a aquest 2025 són les següents: els camins d’accés a Argestues i a Berén (Valls d’Aguilar) amb un pressupost de 268.755,37€, a Ars (Valls de Valira) per un import de 209.874,86€, a Castellar de Tost (Ribera d’Urgellet) per 150.000€, a Montanissell i Sallent des de la L-511 a Creu de Ferri (Coll de Nargó) per 139.413,91€, a Castellnou de Carcolze (Pont de Bar) per 129.008,48€, a Estamariu per 85.000€, l’última fase de l’actuació a les Anoves (Oliana) per 36.000€ i una actuació que va quedar pendent de l’últim pla de camins a la Clua (Bassella), per 3.000€.

La subvenció per a l’Alt Urgell és de 970.000€ i els ajuntaments hi aporten un cofinançament del 10% del total de l’obra. El ple ha donat el vistiplau a la signatura dels convenis entre el Consell i cada ajuntament implicat i en breu es procedirà a la licitació i contractació dels treballs, que han d’estar fets abans del 31 d’octubre.

Un altre dels punts importants aprovats en aquest ple ha estat el conveni amb l’Ajuntament del Pont de Bar per a prestar ajuda administrativa al servei d’assistència tècnica municipal de secretaria i intervenció (SAT). Pont de Bar va sol·licitar adherir-se al servei de SAT fa uns mesos i al no disposar tampoc de personal per a fer les funcions d’auxiliar administratiu va demanar un suport urgent. Convé recordar que una de les finalitats més importants del Consell Comarcal és cooperar amb els ajuntaments per a la consecució d’una bona administració, i en aquest sentit s’entén com a necessari el suport administratiu als ajuntaments de la comarca, especialment als de dimensió més reduïda i pressupost baix.

Durant la sessió plenària també ha tirat endavant el conveni per a l’assessoria jurídica amb els ajuntaments de la comarca que s’hi vulguin adherir, el conveni de Temps per Cures per a l’any present i el nou conveni de coordinació amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà per al transport a la demanda de la línia La Seu-Sort, després d’haver rescindit l’actual, però amb la voluntat de poder plantejar noves opcions de transport entre les dues comarques en un futur proper.