Pol Espargaró dona a GosSOS la recaptació aconseguida en la subhasta de material de competició

Acte de lliurament del xec a GosSOS. Foto: Cedida

Pol Espargaró, pilot de Moto GP i membre de la junta de l’entitat, ha realitzat una donació de 7.000 euros a GosSOS. Aquesta quantitat ha estat recaptada en la venda solidària a través de l’entitat Riders for Dogs, encapçalada per l’expilot de motociclisme i també resident a Andorra, Simon Crafar, que ha estat present, igualment, a l’acte de lliurament, aquest dilluns 7 de juliol. Els recursos donats es destinaran als programes de l’associació per a gossos abandonats i fràgils.

Espargaró i Crafar ja fan ver una donació a GosSOS al desembre de 2023, fruit de la subhasta d’un cast del pilot resident. Tots dos han explicat que aquesta acció de recaptació és una bona manera d’obtenir recursos amb finalitats filantròpiques i estan molt satisfets del seu resultat, fet que els motiva a continuar amb accions similars en un futur i a animar a altres pilots residents a sumar-s’hi.

Per part de GosSOS, han assistit al lliurament la presidenta de l’entitat, Audrey Montel, acompanyada pel responsable del Centre de Protecció Caní, Jesús Cardesín. Montel ha agraït a Espargaró i Crafar la seva sensibilitat cap als animals i especialment envers els gossos. “Accions com aquesta ens ajuden a realitzar la tasca de la nostra entitat animalista, que pretén cobrir una part important de les necessitats dels gossos abandonats i fràgils del nostre país”.