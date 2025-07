Josa i Tuixent finalitza l’ampliació del consultori mèdic

Inauguració de l’ampliació del consultori de Josa i Tuixent (Foto: Diputació de Lleida)

Les obres d’ampliació del nou consultori mèdic de Josa i Tuixent, situat a l’antiga casa del metge, ja han finalitzat. L’actuació ha estat subvencionada per l’àrea de Salut de la Diputació de Lleida amb un import de 159.334,35 euros. El nou equipament mèdic, que permetrà incorporar consultes de metges especialistes i terapeutes de diversos àmbits de la salut, disposarà de tres espais per a atendre les visites i tindrà un bany adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. L’objectiu final de la remodelació és evitar desplaçaments llargs dels veïns cap a la Seu d’Urgell.

L’acte inaugural, que s’ha dut a terme aquest dilluns, ha comptat amb la presència del vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, i el diputat de l’Àrea de Salut i Esports, Òscar Martínez, acompanyats de l’alcaldessa de Josa i Tuixent, Marta Poch; la gerent d’Atenció Primària de l’Alt Pirineu i Aran, Meritxell Feixes, i el gerent d’infraestructures de l’ICS, Josep Ramon Llovet. També hi han assistit membres de la corporació municipal i el diputat Celestí Vilà.





Aposta estratègia

El vicepresident Agustí Jiménez ha explicat que mantenir oberts els serveis bàsics “és vital per a fer front al repte demogràfic“. Jiménez ha afegit que “sense l’escola, la botiga o el consultori mèdic és complicat impulsar el repoblament”. I ha conclòs: “Per això, des de la Diputació, hem de vetllar perquè tots els municipis puguin prestar tots els serveis bàsics a la ciutadania”.

Per la seva banda, el diputat de Salut, Òscar Martínez, ha remarcat que “millorar els equipaments sanitaris locals és una aposta estratègica per a garantir l’equitat municipal entre grans nuclis urbans i municipis rurals“. Per a Martínez, “els veïns de Josa i Tuixent no només guanyen espais, sinó també funcionalitat, proximitat i qualitat assistencial”.

Finalment, l’alcaldessa Marta Poch s’ha mostrat agraïda a la Diputació de Lleida perquè gràcies a aquesta col·laboració s’ha pogut dur a terme l’ampliació del consultori “llargament reivindicada”, Poch ha incidit en el fet que “a partir d’ara, dins del mateix equipament, també es podran prestar serveis de podologia, nutrició o fisioteràpia per a satisfer les demandes locals”.